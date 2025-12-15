رئيس جهاز العلمين الجديدة: نسب الإنجاز بمشروع سكن لكل المصريين 88.5%

أوضح الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن المهندس محمد حمدي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات، استكمل جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مدينة العلمين الجديدة، في إطار المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال.

رافقه خلالها المهندس محمود فوزي بالإدارة المركزية للإنشاءات بالهيئة، والدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس عصام الشيخ نائب رئيس الجهاز، والمهندس علي إبراهيم مدير تنفيذ الحي اللاتيني، والمهندس صالح محمد مدير تنفيذ مشروع سكن لكل المصريين، والعميد أحمد شهبة مدير عام الأمن، إلى جانب إستشارى المشروع ومديري الإدارات المعنية وممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

الحى اللاتيني واستكمال الاعمال

أوضح رئيس الجهاز،أن مساعد نائب رئيس الهيئة إستهل جولته بتفقد مشروع الحي اللاتيني (زون 3 و4)، حيث شدد على زيادة معدلات التنفيذ والإلتزام بالبرنامج الزمني، وتكثيف العمالة والمعدات والعمل على مدار 24 ساعة، مع إتخاذ إجراءات محاسبة صارمة وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة حال عدم الإلتزام، وسرعة الإنتهاء من أعمال تسوية الموقع وإزالة المخلفات والتشوينات، وتركيب الهندريلات، وإستكمال مداخل الجراجات، وممرات البلازا، وأعمال اللاندسكيب والهاردسكيب، وتحسين المظهر الجمالي للمشروع، مؤكدًا أن أولوية المرحلة الحالية هي تسليم الوحدات للعملاء.

الحى اللاتيني ونسب تنفيذ الاعمال

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن نسب الإنجاز بالحي اللاتيني بلغت 69% بزُون 3، و80% بزُون 4.

سكن لكل المصريين

أضاف رئيس الجهاز، أن مساعد نائب رئيس الهيئة واصل جولته بتفقد مشروع سكن لكل المصريين، حيث شدد على سرعة التنفيذ بالجودة المطلوبة، وسرعة إنهاء عمارات نطاق زونات (2 الي 6)، وإستكمال الواجهات ومداخل العمارات، ، .

كما شدد على إخلاء الطرق بنطاق زونات (2، 3)،ورفع المخلفات من الطرق والبدء الفوري في تنفيذ أعمال التسوية تمهيدًا لأعمال الرصف إلى جانب سرعة إستكمال أعمال المركز الطبي، والمدرسة والحضانة، والسوق والباركات، وأعمال الملعب الخماسي بكامل تشطيباته وإعداد جدول زمني مكثف لإنهاء الاعمال المطلوبة في الوقت المحدد.

نسب الإنجاز فى سكن لكل المصريين

وفى سياق متصل أوضح رئيس الجهاز إلى أن نسب الإنجاز بمشروع سكن لكل المصريين بلغت 88.5% للمرحلة الأولى (46 عمارة)، و36.5% للمرحلة الثانية (37 عمارة)، فيما بلغت نسبة إنجاز الخدمات 70%.

متابعة رئيس الوزراء

وفي ختام الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المتابعة تأتي تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الإلتزام بالجداول الزمنية وتسليم المشروعات للمواطنين وفق أعلى معايير الجودة.