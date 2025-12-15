مسعف وسائق يعثران على 684 ألف جنيه في حادث ببني سويف وسلماه بمحضر أمانات رسمي

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بنى سويف، امس الأحد ، على حوالى 684 ألف جنيه داخل سيارة ،تعرضت لحادث سير على الطريق الصحراوي الشرقى نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقت غرفة عمليات الإسعاف ببنى سويف برئاسة الدكتور هانى همام مدير مرفق بنى سويف، إخطارًا من هاني معوض مشرف المحافظة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى ونقل أمام نزلة مدينة بنى سويف بالطريق الصحراوى الشرقى ووقوع حالة إصابة .

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ تضم المسعف محمود عرفان والسائق ادوار فتح الله إلى موقع البلاغ وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنى سويف الجامعى .

وعثر السائق والمسعف على حوالى 684 الف جنيه أثناء الوصول إلى موقع الحادث ونقل المصاب وعلى الفور تم تسليمه بمحضر أمانات رسمى فى مستشفى بنى سويف الجامعى.