مقابل 650 ألف دولار.. كنوز فيلم «الفك المفترس» الأصلية في مزاد عالمي

بعد مرور نصف قرن على عرضه الأول، يعود فيلم «الفك المفترس» (Jaws – 1975) إلى الواجهة من بوابة غير متوقعة وهو سوق المقتنيات السينمائية النادرة.

ففي عام 2026، تستعد دار بروبستور لطرح قطعتين أصليتين متطابقتين مع ما ظهر على الشاشة، في مزاد يُتوقع أن يجذب هواة الجمع والمستثمرين الثقافيين حول العالم.

من تصفية الخسائر إلى صناعة الكنوز

في سبعينيات القرن الماضي، وجدت استوديوهات هوليوود نفسها مضطرة لبيع آلاف الدعائم والأزياء لتعويض خسائر مالية، في خطوة بدت حينها إجرائية بحتة. غير أن الزمن أعاد صياغة قيمة تلك القطع، لتتحول — دون قصد — إلى فئة جديدة من المقتنيات الثقافية ذات الأسعار المليونية.

اليوم، يشهد هذا السوق ازدهارًا غير مسبوق، تؤكده صفقات لافتة؛ أبرزها بيع لوحة ظهرت خلف ملصق الجزء الأول من «حرب النجوم» مقابل 3.9 مليون دولار.

وفي هذا السياق، تدخل «الفك المفترس» سباق المزادات بقوة.

القطعتان: ذاكرة المطاردة الكبرى

القطعة الأولى هي قاذفة الحربة التي استخدمها كلٌّ من كوينت (روبرت شو) ومات هوبر (ريتشارد دريفوس) خلال ذروة مطاردة القرش.

الطراز: W.W. Greener Mark II

الملحقات: العلبة الخضراء الأصلية المتآكلة + سهم صيد القرش

التقدير السعري المتوقع: 250 ألف – 500 ألف دولار

للمقارنة: بيعت قاذفة كوينت الشهيرة عام 2015 مقابل 84 ألف دولار.

القطعة الثانية هي صنارة صيد Fenwick استخدمها كوينت وهوبر ورئيس الشرطة مارتن برودي (روي شايدر) في مشاهد مبكرة كشفت عن ضخامة الوحش الكامن تحت الماء.

مرفقة ببكرة صيد استُخدمت أثناء التصوير

التقدير السعري المتوقع: 75 ألف – 150 ألف دولار.

خمسون عامًا… وسجل مزادات متواضع

رغم أن «الفك المفترس» كان أول فيلم أمريكي يتجاوز 100 مليون دولار في شباك التذاكر، فإن حضوره في المزادات ظل متواضعًا نسبيًا. إذ لا يزال الرقم القياسي مرتبطًا بلوحة تصوير مصنوعة من أسنان سمكة قرش، بيعت عام 2018 مقابل 128 ألف دولار—وهو رقم لا يُقارن بأسعار تذكارات أفلام مثل «إي.تي» و**«إنديانا جونز»**.

لماذا أصبحت هذه القطع كنوزًا الآن؟

يعلّق براندون ألينجر، الرئيس التنفيذي للعمليات في بروبستور:

«صُنع الفك المفترس في زمن لم تكن فيه الدعائم تُحفظ بوصفها مقتنيات. كانت مجرد نواتج جانبية لصناعة الفيلم. مرور خمسين عامًا هو ما حوّلها اليوم إلى كنوز ثقافية».

احتفاء مؤسسي بالإرث

بالتزامن مع الذكرى الخمسين، افتتح متحف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في لوس أنجلوس معرضًا خاصًا يضم 200 قطعة تاريخية من كواليس الفيلم، بينها نموذج سمكة القرش الوحيد المتبقي ورسومات أصلية للمصمم روجر كاستل—في تأكيد مؤسسي على المكانة التاريخية للفيلم.