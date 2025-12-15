داليا مصطفى تهاجم منتقدي أحمد السقا.. وتؤكد: راجل وجدع

وجهت الفنانة داليا مصطفى رسالة دعم للفنان أحمد السقا، بعد تعرضه لموجة من الانتقادات علي السوشيال ميديا عن موقفه الداعم للنجم المصرى محمد صلاح.

وقالت داليا مصطفى، فى فيديو نشرته عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام قائلة:" هو أحمد عمل إيه؟ أحمد مصرى، دافع عن محمد صلاح المصرى ضد موقف سخيف جداً بيحصل مع محمد صلاح، إحنا بقى كمصريين بنهاجم أحمد ليه؟».

وأضافت أن الهجوم على السقا غير مبرر، وده معروف بمواقفه الرجولية ودعمه للعديد من الأشخاص داخل الوسط الفنى وخارجه،

https://www.instagram.com/reel/DSQuSAtCBeZ/?igsh=MWpqb2N1OWJpcHYxeA==

واتمت :" أحمد راجل اوى وواقف جنب ناس كتير قوى، وله مواقف كتير فيها جدعنة».

واختتمت حديثها قائلة: «ليه نخلى قامة عندنا بالشكل ده تبقى محط استهزاء وسخافة وتريقة؟ من جيل جديد ممكن ميكونش عارف السقا بشكل قوى، ليه نعمل فى بعض كده، حرام بجد حرام».