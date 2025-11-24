داليا مصطفى تؤدي مناسك العمرة..شاهد

شاركت الفنانة المصرية داليا مصطفى متابعيها و جمهورها صورة خلال أدائها مناسك العمرة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت داليا على الصور قائلة: "الحمد لله يا رب تقبل واغفر لنا جميعا"، ولاقى منشور الفنان تفاعلا واسعا من متابعيها، ومنهم من هنأها بالعمرة وآخرون طلبوا منها الدعاء لهم.

كشفت داليا مصطفى عن أحدث أعمالها الفنية المنتظرة، معلنة استعدادها للعودة بقوة إلى الدراما من خلال مسلسل كوميدي جديد يحمل اسم «الأوف سيزون».

وخلال لقاء مع الإعلامية شريهان أبو الحسن عبر شاشة DMC، على هامش ختام الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كشفت داليا أن العمل من “العيار الثقيل” وسيُعرض خارج الموسم الرمضاني.