أخبار البلد

وكالة السلامة الأوروبية وIATA تتعاونان لتوحيد حساب انبعاثات الرحلات الجوية

نورهان خفاجي

وقعت وكالة السلامة الجوية الأوروبية (EASA) والجمعية الدولية للنقل الجوي (IATA) مذكرة تفاهم تهدف إلى دراسة سبل التعاون بين ملصق انبعاثات الرحلات الأوروبي ونظام إدارة البيانات البيئية الخاص بـ IATA، بما في ذلك منصة EcoHub وحاسبة CO2 Connect.

ويأتي هذا التعاون لتسهيل عرض بيانات انبعاثات الكربون للمسافرين عند حجز رحلاتهم، وضمان دقة وشفافية هذه المعلومات. يُذكر أن ملصق انبعاثات الرحلات جاء ضمن تنظيم أطلقته الاتحاد الأوروبي عام 2024 تحت إشراف EASA، بهدف توفير إطار موثوق للشركات الجوية لمشاركة بيانات الانبعاثات مع الركاب بشكل شفاف. من جانبها، توفر منصة EcoHub من IATA نظامًا متكاملًا لإدارة بيانات الاستدامة والتقارير والامتثال، بينما تقوم أداة CO2 Connect بجمع البيانات التشغيلية للرحلات وحساب الأداء الكربوني لكل رحلة، بما يتوافق مع متطلبات إصدار ملصق الانبعاثات.

وأوضح فلوريان جيليرميه المدير التنفيذي لوكالة السلامة الجوية الأوروبية: "ستسهل هذه الشراكة مع IATA، أكبر جمعية لشركات الطيران عالميًا، انضمام المزيد من الشركات الجوية إلى برنامج ملصق انبعاثات الرحلات، بما يتيح للمسافرين الوصول لمعلومات موثوقة تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة عند حجز رحلاتهم."

من جانبه، قال ويلي والش المدير العام لـ IATA: "يجب تلبية متطلبات الامتثال التنظيمي ورغبات العملاء في الحصول على معلومات دقيقة عن الانبعاثات بأعلى المعايير. ومن خلال EcoHub وبيانات الاستدامة الشاملة التي نوفرها، ستتمكن الشركات الجوية بسهولة من المشاركة في برنامج ملصق الانبعاثات، مع ضمان استخدام أفضل البيانات المتاحة، وتقليل الأعباء الإدارية، وتحقيق وفورات طويلة الأجل لجميع الأطراف."

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعالية Wings of Change Europe التي انعقدت في بروكسل في 18-19 نوفمبر 2025.

تجدر الإشارة أنه تم اعتماد تنظيم الاتحاد الأوروبي الخاص بملصق انبعاثات الرحلات في ديسمبر 2024، ويهدف إلى تمكين الركاب من الاطلاع على الانبعاثات المرتبطة بالرحلات، ما يعزز الشفافية والمساءلة داخل قطاع الطيران، ويتيح للمسافرين مقارنة الرحلات على أساس معلومات موثوقة. يمكن لجميع شركات الطيران داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه الانضمام طواعية للبرنامج، على أن يُسمح فقط لمن انضم بعرض الانبعاثات لركابه وفقًا للتنظيم.

