أصالة تتألق بفستان لافت من حفلتها فى أبو ظبي

نشرت الفنانة أصالة ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من اخر حفل لها فى أبو ظبي.

وتألقت أصالة، فى الصور بإطلالة لافتة مرتدية فستانا باللون المخملى ونسقت معه شال باللون الأسود.

كما اختارت ، أن تترك بشرتها على طبيعيتها و وضعت بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت برفع شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وقد أعربت الفنانة أصالة عن اعتزازها بمصر وحضارتها العريقة، من خلال منشور نابض بالعاطفة نشرته تزامنًا مع احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير، معتبرة هذا الإنجاز «مجدًا جديدًا» لمصر وللعالم العربي.

ونشرت أصالة في رسالة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام كلمات مؤثرة عبّرت فيها عن امتنانها للمكان الذي احتضن أحلامها وفرصها قائلة: “مبارك عليكِ مجد جديد ياأرض الحضارات يامحروسة ياطيّبه، كتار كتير حبايبك اللي على أرضك عمّروا إلهم بيت ولكلّ الدّني فتحتي إيديكي وبكلّ حبّ اهتميتي وراعيتي وملايين حققوا حلمهم بسببك وبفضلك وانا وحده منهم”.

وتابعت: “ولمّا الحياة تحدّتنا كنتي الحنونه اللي سهّلت الصعب دون منّ أو أذى، أتيتك طامحه حالمه وكنتي الأهل وفيكي حققت أكبر أحلامي وصرت عاشقه لأرضك لأهلك لماضيكي العظيم وأفخر بإنجازاتك متل ما بيفخروا فيكي أهلك لأني صرت منّك وأنتِ مني بغار عليكِ وأحتفل معك وبفرح لفرحك”.