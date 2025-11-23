اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

أعلنت المدارس المقرر استخدامها كلجان انتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، عن تعليق الدراسة ومنح الطلاب اجازة غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء

بينما أعلنت باقي المدارس غير المنعقد بها لجان انتخابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 ، عن استمرار و انتظام الدراسة بها بشكل طبيعي غدا وبعد غد ، مع التأكيد على عقد امتحانات شهر نوفمبر .

وأنهت المدارس استعداداتها المكثفة لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025 ، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتهيئة المقار الانتخابية وتوفير مناخ آمن ومنظم يُمكّن المواطنين من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ويتابع مديري الادارات التعليمية تنفيذ خطط التجهيز داخل المدارس المقرر تخصيصها كلجان انتخابية.

وتواصل فرق العمل مهامها على مدار الساعة للإنتهاء من كافة التجهيزات قبل بدء العملية الانتخابية، مع التأكيد على التعاون الكامل بين الإدارات التعليمية والجهات التنفيذية والمعنية.

الدراسة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المدارس التي لا تستخدم كلجان انتخابية

فى إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على مصلحة أبنائها الطلاب وعدم تعطيل اليوم الدراسي الا فى المدارس المخصصة للانتخابات ، أكدت الدكتورة همت إسماعيل أبوكيلة مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي ومنتظم في جميع المدارس التي لا تستخدم كلجان انتخابية، مشددًة على أن العملية التعليمية تسير وفق الجداول المقررة دون أي تعطيل، مع توفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين خلال فترة الانتخابات.

وأوضحت " وكيل أول الوزارة " أن عدد المدارس المخصصة كلجان انتخابية يبلغ (٣٢٤ ) مدرسة فقط على مستوى المحافظة، بينما تستمر الدراسة في باقي المدارس بصورة كاملة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لضمان عدم تأثر الطلاب بسير العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن غرفة العمليات بالمديرية تتابع على مدار الساعة جاهزية اللجان الانتخابية، وفي الوقت نفسه تتابع انتظام الدراسة فى ظل توفير مناخ تربوي مناسب خلال هذه الفترة.

كما وجهت " مدير المديرية " مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الانضباط، والالتزام بالجدول الدراسي، والاطمئنان على سير الشرح والأنشطة ، مؤكدًة أن المدرسة ستظل دائمًا مكانًا للتعليم والتربية مهما تزامنت معها مناسبات أو فعاليات وطنية.