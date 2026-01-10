يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع

طرحت الشركة المنتجة صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل «توابع»، بطولة النجمة ريهام حجاج، وذلك بالتزامن مع استمرار تصوير العمل استعدادًا لعرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، حيث ينافس بقوة ضمن سباق دراما رمضان.

وتتنوع صور الكواليس بين الداخلي والخارجي، وتكشف عن وقوع فاجعة قوية وتفاعل الشخصيات الرئيسية معها، حيث تظهر ريهام حجاج بالأسود في بعض الصور، بينما تظهر شاردة الذهن في صور أخرى.

وتدور أحداث مسلسل توابع في إطار تشويقي اجتماعي، تجسّد خلاله ريهام حجاج شخصية إنفلونسر تجد نفسها متهمة في جريمة قتل، لتدخل في سلسلة من الصراعات النفسية والدرامية وسط أحداث غامضة تكشف خبايا العلاقات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على حياة الأفراد.

ويشهد المسلسل تجديد التعاون بين النجمة ريهام حجاج والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل، للمرة الثانية بعد النجاح الذي حققوه سويًا في مسلسل أثينا العام الماضي.

المسلسل من إنتاج شركة آبل برودكشن ويشارك في بطولة «توابع» نخبة من النجوم، أبرزهم أسماء أبو اليزيد، محمد علاء، أنوشكا، هاني عادل، وسحر رامي، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.