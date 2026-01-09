ساندي : سعيدة بردود الفعل على ألبومي الجديد .. خاص

أعربت الفنانة ساندي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي حققها الألبوم الجديد مؤكدة أن التفاعل الواسع مع الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي أسعدها وجعلها تشعر بالفخر.

وقالت ساندي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» إن ألبومها الجديد «شبهي وقريب لي جدًا»، مشيرة إلى أن تكرار الجمهور للأغاني على السوشيال ميديا كان دافعًا قويًا لها.

وأضافت: «حسّيت إن الناس شايفة إن ساندي بتاعة زمان رجعت، رغم إني موجودة ومكمّلة».

ووجّهت ساندي الشكر لكل صُنّاع الأغاني وفريق العمل، مؤكدة أن النجاح جاء نتيجة مجهود وتعب جماعي من جميع المشاركين في الألبوم.