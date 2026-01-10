قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب : الاجتماع مع الرئيس الكولومبي سيسير بشكل جيد
إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نورهان ورانيا منصور تقضيان إجازة العام الجديد 2026 في تركيا

رانيا منصور و نورهان منصور و توانا الجوهري
رانيا منصور و نورهان منصور و توانا الجوهري
أوركيد سامي

تقضي الشقيقتان الفنانتان نورهان منصور ورانيا منصور إجازة العام الجديد 2026 في تركيا، حيث شاركتا جمهورهما لحظات مميزة من رحلتهما عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام.


ونشرت نورهان ورانيا مجموعة من الصور التي توثق زيارتهما لعدد من المساجد التاريخية، إلى جانب لقطات من الخروجات السياحية واليوميات الخاصة بهما في شوارع تركيا، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.


وظهرت الشقيقتان بإطلالات شتوية أنيقة عكست أجواء الرحلة، وسط تعليقات إيجابية من الجمهور الذي أشاد بعفويتهما وجمال الصور، متمنين لهما إجازة سعيدة وبداية عام مليئة بالنجاح.


يذكر أن انضمت الفنانة رانيا منصور إلى فريق عمل مسلسل "كارثة طبيعية" لتقدّم أحد الأدوار المميزة كضيفة شرف، في ظهور مميز .

ظهرت رانيا منصور في المسلسل حيث تجسد شخصية مذيعة

أعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن الدور جذاب ومختلف،  إلى أن تعاونها مع صناع العمل جاء في أجواء مفعمة بالاحترافية.


مسلسل كارثة طبيعية


مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.

اخبار الفن نجوم الفن تركيا

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

سعر السجائر

حقيقة زيادة أسعار السجائر في الأسواق خلال أيام ..الشعبة توضح

وزير التربية والتعليم

مواعيد المدارس في شهر رمضان 2026 | هل أصدرت التعليم قرارات جديدة؟

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

برج العقرب حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. لا تكتم مشاعرك

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد