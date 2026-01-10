نورهان ورانيا منصور تقضيان إجازة العام الجديد 2026 في تركيا

تقضي الشقيقتان الفنانتان نورهان منصور ورانيا منصور إجازة العام الجديد 2026 في تركيا، حيث شاركتا جمهورهما لحظات مميزة من رحلتهما عبر حساباتهما الرسمية على موقع إنستجرام.



ونشرت نورهان ورانيا مجموعة من الصور التي توثق زيارتهما لعدد من المساجد التاريخية، إلى جانب لقطات من الخروجات السياحية واليوميات الخاصة بهما في شوارع تركيا، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.



وظهرت الشقيقتان بإطلالات شتوية أنيقة عكست أجواء الرحلة، وسط تعليقات إيجابية من الجمهور الذي أشاد بعفويتهما وجمال الصور، متمنين لهما إجازة سعيدة وبداية عام مليئة بالنجاح.



يذكر أن انضمت الفنانة رانيا منصور إلى فريق عمل مسلسل "كارثة طبيعية" لتقدّم أحد الأدوار المميزة كضيفة شرف، في ظهور مميز .

ظهرت رانيا منصور في المسلسل حيث تجسد شخصية مذيعة

أعربت رانيا منصور عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن الدور جذاب ومختلف، إلى أن تعاونها مع صناع العمل جاء في أجواء مفعمة بالاحترافية.



مسلسل كارثة طبيعية



مسلسل “كارثة طبيعية” تدور أحداثه حول رجل متزوج حديثا، وينتمي للطبقة الدنيا من المجتمع، يكافح لبناء نفسه ومستقبله، ورعاية أولاده، ومحاولة تجميع مصروفاتهم، وسط العديد من المفارقات الكوميدية التي تحدث لهم، ومناقشة موضوعات تهم جميع البيوت المصرية.

مسلسل كارثة طبيعية من بطولة محمد سلام وجهاد حسن وكمال أبو رية وحمزة العلي.