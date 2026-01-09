محمد عدوية يطرح أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام.. فيديو

طرح الفنان محمد عدوية أحدث أغانيه بعنوان وقت السلام وهى من ألحانه وكلمات محمد بحيرى وتوزيع محمود صيام .

وأكد محمد عدوية، أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغانٍ على طريقة السينجل، بحيث يطرح كل فترة أغنية، وتحمل الأغانى مفاجآت كبيرة.

وأضاف عدوية: أحرص على تقديم كل ما هو جديد في المزيكا لجمهورى الذى دائمًا يمثل دعمًا كبيرًا لى في مشوارى الغنائى.

وتابع أنه يبحث دائمًا عن أشكال موسيقية متطورة، كما أنه حريص على تقديم أغانٍ تترك بصمة وعلامة عند الناس، ويتمنى أن يكمل بهذا الشكل، وخلال الفترة المقبلة يقدم أغاني متنوعة.

أغاني محمد عدوية

وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع" والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.