إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي
أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى
إعلان نتيجة 27 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب.. اليوم
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح
سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله
آبل تدرس تحديثات كبيرة لكاميرا آيفون… لا علاقة لها بالميجابيكسل
يعرض في رمضان.. شاهد ريهام حجاج من كواليس تصوير مسلسل توابع
خالد الغندور بعد هزيمة الكاميرون: المغرب كسب في كل حاجة
الرئيس الكولومبي :سأسافر إلى واشنطن لمنع اندلاع حرب عالمية
حكام مباريات غدًا الأحد في الجولة السادسة لكأس عاصمة مصر
خالد الغندور يوجّه رسالة دعم لمنتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار
بقوة تتجاوز 2000 حصان.. قدرات مذهلة لـ لوتس إيفايا 2026 الرياضية
ديني

سر استجابة الدعاء سريعا.. الأزهر ينصح بـ 4 أعمال تضمن لك قبوله

سر استجابة الدعاء
سر استجابة الدعاء
أحمد سعيد

يبحث عدد كبير من الناس عن سر استجابة الدعاء سريعا ويتساءلون عن كيف أبدأ الدعاء ليكون أقرب إلى القبول؟ وصيغة بداية الدعاء طلبا لخيري الدنيا و الآخرة، وقد وضح عدد من العلماء 4 أمور تعد أبرز أسباب استجابة الدعاء وفي السطور التالية نتعرف عليها حتى يطبقها كل داعٍ في حياته، وتكون سبب في قبول دعائه بإذن الله.

سر استجابة الدعاء سريعا

يرغب كثير من الناس في معرفة أسرار استجابة الدعاء بسرعة، وقد بيّن مجمع البحوث الإسلامية 4 أمور رئيسية عبر إنفوجرافيك نشره على صفحته الرسمية تُعد من أهم مفاتيح استجابة الدعاء، ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليها ومنها:

  • الإخلاص واليقين وحسن الظن بالله : لقول رسول الله ﷺ: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافلٍ لاه".
  • الحرص على تحري الحلال لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُستَجابَ الدَّعوةِ.
  • تحري أوقات الاستجابة : إنَّ مِنَ اللَّيْلِ ساعَةً، لا يُوافِقُها عَبْدٌ مُسْلِمٌ، يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا، إلَّا أعْطاهُ إيَّاهُ.
  • الصبر وعدم استبطاء الإجابة : يُسْتَجابُ لأحَدِكُمْ ما لَمْ يَعْجَلْ، يقولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي.

أركان المناجاة الخمسة لاستجابة الدعاء

وفي السياق ذاته وضّح الدكتور علي جمعة، في منشور له عبر فيسبوك، أبزر أسباب استجابة الدعاء مؤكدا أن المناجاة سبب عظيم لاستجابة الدعاء؛ فقد كان رسولُ الله عليه الصلاة والسلام يناجي ربَّه ليلًا ونهارًا، يعلّمنا كيف نعبد ربَّنا وكيف نأنس به. 

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن لحظات المناجاة هي عبارة عن صفاءٍ تَسمو فيها الروح، ويشرق القلب، وتَرقّ المشاعر، ولها لذّةٌ لو علمها الملوك لقاتلونا عليها؛ غير أن كثيرًا من الناس حُرموا خيرَها لغفلتهم عن أركانها.

وكتب الدكتور علي جمعة أركان المناجاة الخمسة وهي:

1. الإخلاص: أن تُخرج السِّوى من قلبك، ولا يبقى فيه إلا الله، فلا تسأل إلا الله، ولا تستعين إلا به، عملًا بقوله تعالى: ﴿وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، وامتثالًا لقول النبي ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات»، و«إذا سألتَ فاسألِ الله… رُفعت الأقلام وجفّت الصحف»؛ فالإخلاص مبدؤه ومنتهاه توحيدٌ خالص.

2. الدوام والاستمرار: أحبُّ الأعمال إلى الله أدومُها وإن قلّ، فخذ من العمل ما تطيق، ولا تكن ممن يعمل زمنًا ثم يترك؛ فإن القليلَ الدائم يربي الصدق مع الله ويقرّب إجابة المناجاة.

أركان المناجاة الخمسة من أجل استجابة الدعاء سريعا

3. التدبّر والتأمّل: أن تُحدّث ربك بعد تفكُّرٍ وتدبُّر؛ فالمناجاة لا تنفصل عن التدبر في "كتاب الله المسطور"  وهو القرآن، وعن التفكر في “كتاب الله المنظور” وهو الكون، وفي نعم الله وآياته؛ إذ المراد أن يتقدّم الوعيُ قبل السعي، كما نبّه الغزالي إلى أن الفكر مفتاح الأنوار وشبكة العلوم. 

4. القلب الضارع: أن تناجي ربك بما في قلبك؛ تشكو له، وترجوه، وتتوسّل إليه، وتطلب منه بتضرّعٍ وصدق.

5. السِّرِّيّة: فالمناجاة سرٌّ بين العبد وربه لا يطّلع عليه أحد.

وأضاف الدكتور علي جمعة في منشوره بقوله "فإذا تحققت هذه الأركان عاد العبد إلى الله، فاستجاب له، فازداد إيمانه قوةً وصلابة". 

واختتم "المناجاةُ أوسع من الدعاء؛ فالدعاء قد يكون في الصلاة أو خارجها، أما المناجاة فهي خلوةٌ مع الله تشتمل على الدعاء، وقراءة القرآن، والتفكر والتدبر، والحديث مع الله؛ ولذلك عدّها أهلُ الله منزلةً عاليةً: «أهل الحديث مع الله»، وهي أرفع من الذكر والتلاوة والدعاء والخلوة لأنها تجمعها جميعًا".

سر استجابة الدعاء سريعا استجابة الدعاء الدعاء دعاء سر استجابة الدعاء أسباب استجابة الدعاء استجابة الدعاء سريعا

مدبولي

رسميًا.. زيادة المعاشات 2026 لـ11 مليون مواطن في هذا الموعد

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه خلال ساعات| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

صديق مدير جيم الشيخ زايد: كان بطل العالم والمتهم هدده وضربه بالنار ومضرب بيسبول

المتوفي

مات على سجادة الصلاة.. وجبة كفتة تنهي حياة مُحفظ قرآن واثنين من أبنائه| تفاصيل

الديزل

بطل جمهورية وعاد من العمرة منذ أيام | أصدقاء “الديزل” ضحية إطلاق النار بالجيم يكشفون كواليس الحادث

حالة الطقس

الأرصاد تكشف مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع المقبل.. تفاصيل

الذهب

زيادة أسعار الذهب.. الشعبة تعلن مفاجأة جديدة خلال 2026

القط «نيمبوس»

القط نيمبوس يتوقع فوز كوت ديفوار على مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا

الجيش السوري

سوريا .. الجيش ينتهي من تمشيط أكثر من ثلثي مساحة حي الشيخ مقصود

إنقطاع الكهرباء

أوكرانيا .. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق من مدينة دنيبروبيتروفسك

نتنياهو وترامب

نتنياهو يلمح إلى احتمال تخلي إسرائيل عن الدعم الأمريكي

بالصور

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. تنويع اللانش بوكس سر النجاح

سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي
سندوتشات مبتكرة للمدرسة.. أفكار تشبع وتخلي اللانش بوكس فاضي

من غير شجار ولا زن.. نصائح مجربة عن أكلات صحية يحبها الطفل

أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل
أكلات يحبها الطفل

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. وفر وقتا للحب

برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى
برج الجدي حظك اليوم السبت 10 يناير 2026 مواليد برج الجدي يتميزون بالانضباط والطموح والقدرة على التخطيط طويل المدى

برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. إعادة تقييم علاقاتك

)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي
)برج الميزان حظك اليوم السبت 10 يناير 2026.. اختر قلبك بوعي

رضوي الشربيني وأزمة لقاء الخميسي

غريبة إنها سكتت 7 سنين.. تعليق رضوى الشربيني على أزمة لقاء الخميسي وعبد المنصف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

