ديني

حكم قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم.. أمين الإفتاء يوضح الطريقة الأعظم أجرا

أحمد سعيد

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قضاء الصلوات الفائتة، وهل يجوز أن تصلي في اليوم الواحد أكثر من يوم كامل من الصلوات حسب قدرتها ونشاطها.

قضاء الصلوات الفائتة بأكثر من يوم

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر جائز ولا حرج فيه، مؤكداً أن من كان عليه صلوات فائتة يجوز له أن يقضيها بالطريقة التي يستطيعها.

كيفية قضاء الصلوات الفائتة

وبيّن أنه يمكن للإنسان أن يقضي الصلاة الفائتة مع كل صلاة مفروضة، فبعد أداء صلاة العصر مثلًا يمكنه أن يصلي عصرًا آخر قضاءً، كما يجوز له إن كان لديه وقت ونشاط أن يقضي في اليوم الواحد عدة صلوات فائتة، فيصلي فجرًا وظهرًا وعصرًا ومغربًا وعشاءً مما عليه من الفوائت، ولا مانع في ذلك شرعًا.

وأكد أن المسارعة في قضاء الصلوات الفائتة وإبراء الذمة مما في حق الله أمر أفضل وأقرب لنيل رحمة الله وعفوه عن التقصير السابق، موجّهًا كلامه للسائلة بقوله إن ما تفعله صحيح إن شاء الله، وكلما بادر الإنسان بالقضاء كان ذلك أرحم به وأعظم أجرًا.

هل أصلي الصلاة الفائتة قبل الفرض؟

وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أجاب عن سؤال حول ما إذا كان يصح للإنسان أن يصلي الصلاة الفائتة قبل الصلاة الفرضية التي هي واجبة عليه حاليًا، أم يجب عليه أن يؤدي الفرض أولًا، مؤكدًا أن الصلاة الفائتة والديون تجوز في أي وقت، لكن هناك بعض القواعد التي يُستحب مراعاتها.

وأوضح أمين الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، أن بعض الفقهاء يرون أن الديون تؤدى في أي وقت حتى لو كان في وقت الكراهة، لأن الإنسان يريد أن يخلص من هذه الديون، لكن الأولى والأحسن أن نصلي في وقت غير الكراهة إذا كان ممكنًا.

ووضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أمثلة عملية لذلك، قائلاً: «لو هصلي صلاة الظهر، الأفضل أن أصلي الفائتة قبل الظهر أو بعدها بما لا يوقعني في وقت الكراهة، ولو صلاة العصر، الأولى أن نصلي الفائتة قبل العصر أما إذا كانت صلاة المغرب، الأفضل أن نصليها بعد المغرب لتجنب وقت الكراهة، وكذلك صلاة الفجر نصليها قبل الفرض أو بعده بحسب الوقت المتاح.

وأكد أمين الإفتاء أن الخروج من الخلاف مستحب إذا كان ممكنًا، فطالما يمكن للإنسان أن يصلي الفائدة في وقت لا يكون فيه خلاف أو كراهة، فيجب أن يسعى لذلك، مع مراعاة أوقات الكراهة وعدم الدخول فيها.

أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة منذ سنوات

قدم الشيخ محمود شلبي أيمن الفتوى بدار الإفتاء طريقة سهلة لقضاء الصلوات الفائتة، حيث طالب أمين الفتوى بالاستغفار أولا ثم التوبة، ويعزم على قضاء الصلاة الفائتة، ويؤجل السنن لكن يصلي الفرض الحاضر، ثم فرض من الفروض الفائتة ويسير على منهج يومي حتي يقضي كل الأيام.

وقال أمين الفتوى خلال فتوى له : لو لم يعرف المصلي، الصلوات الماضية يجتهد بالتقريب ويحسب العدد الذي فاته من الصلوات بالتقريب، ثم يبدأ قضاء هذه الصلوات ويدعوا الله أن يعفوا عنه ويغفر له.

وتابع: الصلاة حبل موصول بين العبد وخالقه، وهذه العلاقة يومية متكررة، يشحن بها العبد همته، ويتصل فيها بخالقه، ويرتفع بها إلى منازل القربات، فقد قال الله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.


هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة؟

وكان الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال إن الصلاة الفائتة حتى نعوضها لابد أن نصليها مرة أخرى، كمن فاته الظهر، فلا يصلي ركعتي قيام ليل بنية أنه يعوض الظهر الذي فاته، بل عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات، ولا يصلي قيام ليل أو سنن بنية أن هذا يقضي ما فاته من فرائض.

وأضاف شلبي، في إجابته عن سؤال هل قيام الليل يعوض الصلاة الفائتة ؟، أن الكثير يعتقد أنه إذا صلى سننا ونوافل فهو بذلك يعوض ما فاته من فرائض، موضحا أن هذا اعتقاد خاطئ لأن السنن لا تغني عن الفوائت إطلاقا وإنما تصلى الفرائض كما هي.

