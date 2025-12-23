قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بعد واقعة تصوير أحمد الفيشاوي.. الإفتاء: لا يجوز شرعا التقاط الصور دون إذن

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أثار الفنان أحمد الفيشاوي، جدلا كبيرا خلال عزاء والدته الفنانة سمية الألفي، بعد قيام أحد المصورين بمحاولة التقاط صورة مقربة للفنان، ولكنه فوجئ بردة فعل غاضبة للفنان والذي أخذ الهاتف من يديه نتيجة انزعاجه، ودافع عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن موقف الفنان أحمد الفيشاوي في تلك اللحظات الحرجة، متسائلين عن حكم الشرع فيما يخص تصوير شخص دون موافقته.

ما حكم تصوير شخص دون إذن؟

وفي هذا السياق، أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا تصوير أي شخص دون موافقته أو علمه، محذرا من أن الأذى الناتج عن ذلك قد يكون كبيرًا.

وأكد أمين الفتوى، خلال تصريحات له، أن تصوير شخص دون موافقته تعدٍ على الحقوق ويعد حراما في الدين.

حكم تصوير شخص دون إذن

وأشار أمين الفتوى بـ دار الإفتاء إلى أن الحرمانية في هذه المسألة تشمل أيضا تسريب الصور أو المقاطع التي تتعلق بحياة الأشخاص الخاصة، مستنكرًا قول بعض الأشخاص الذين يبررون تصرفهم بقول: «الجميع يفعلون ذلك».

وكان تلقى الفنان احمد الفيشاوى عزاء والدته الفنانة سمية الألفى التى رحلت عن عالمنا يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض، حيث حرص كل من النجوم محمود فارس ووفاء مكي على ان يكونوا اول الحضور لتقديم واجب العزاء .

وفاة والدة الفنان أحمد الفيشاوي

ونعى الفنان أحمد الفيشاوي، والدته الراحلة سمية الألفي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الفيشاوي: “إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول الإ ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتابع: “هتوحشيني يا سمسم هعيش أيام بقيت حياتي زعلان عليكي هتوحشيني إلي اللقاء”.

حكم تصوير شخص دون إذن ما حكم تصوير شخص دون إذن

