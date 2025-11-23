الرئيس السيسي أحبط المخطط.. مدير الموساد السابق يكشف خطته لتهجير الفلسطينيين

صرح يوسي كوهين المدير السابق للموساد الإسرائيلي، أنه كان يخطط لتهجير الفلسطينيين ولكن أحبط الرئيس عبد الفتاح السيسي، أحبط مخططه.

وقال يوسي كوهين، إنه هو صاحب مخطط تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة من خلال ترحيل مليون ونص مواطن فلسطيني من غزة، منوها بأن فكرته للتهجير كانت مؤقتة وليست دائمة ردا على هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وأشار إلى أنه حاول إقناع دول عربية بمخططه لتهجير الفلسطنيين حيث كان يهدف إلى خفض عدد الإصابات بين المدنيين الفلسطينيين ووافق على هذا المخطط الكابنيت الإسرائيلي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسم الأمر ورفض الخطة بشكل قاطع، بالرغم من اتصالات رئيس الموساد السابق، بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا واليابان والصين والهند.

ويرى كوهين، أن الكثير في العالم يقفون ضد إسرائيل بعد حربها ضد قطاع غزة بسبب فشل الدعايا الإسرائيلية واعتبر أن حكومة بلاده لا تكرس ما يكفي من الجهد لإظهار الحقائق كما يدعي.