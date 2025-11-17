نشأت الديهي يكشف تفاصيل تنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين لجنوب أفريقيا

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل واقعة أعلن عنها رئيس جنوب أفريقيا بعد وصول 150 فلسطينيًا إلى جنوب أفريقيا قادمة من العاصمة الكينية نيروبي على متن أحد الطائرات الإسرائيلية، دون وثائق.

وقال "الديهي " خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن الرئيس الجنوب أفريقي أعلن إنه إنسانيًا لا يستطيع أن يعيدهم لأنهم فارين من منطقة حرب، ولكن يريد أن يقوم بمعرفة كيف وصلوا إلى بلاده وهل هي عملية تهجير ممنهجة تقوم بها أحد المنظمات الغامضة في إسرائيل.

وتساءل "مين اللي دفعهم تذاكر الطيران ومن الجهة اللي وارهم ويتم حاليا التحقيق في من يقف ورائهم وما هي الخطة، هكذا يبحث رئيس جنوب أفريقيا وطريقة عن إجابات تكشف عن طبيعة وصولهم".

وأردف "ولكن الرئيس الجنوب أفريقي في الوقت نفسه لا يستطيع أن يعيدهم لأنهم هربوا من ويلات الحرب"، متسائلًا "هل هذه تمثل أول موجات التهجير الاختياري من خلال منظمة تسمى المجد تنقل الفلسطينيين من نقطة تجمع داخل غزة بحافلات الى كرم أبو سالم ومنها استقلوا طائرات للخارج".