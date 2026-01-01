تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

شهد سعر الذهب مساء اليوم الخميس الموافق 2-1-2026؛ تحركا جديدًا داخل محلات الصاغة المصرية ليكسر بذلك جموده في التداولات الصباحية.

الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدارًا طفيفًا بقيمة 10 جنيهات في المتوسط على مستوى الأعيرة المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب نحو 5810 جنيهات في المتوسط.

تراجع الذهب

وشهد سعر المعدن الأصفر تراجعًا بقيمة تبلغ 200 جنيه منذ مطلع الأسبوع الجاري ليستكمل بذلك تراجعه بقيمة تبلغ 850 جنيها في المتوسط منذ 4 أسابيع سابقة.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6640 جنيها للبيع و6674 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5810 جنيهات للبيع و5840 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4980 جنيها للبيع و 5005 جنيهات للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأدنى فئة نحو 3873 جنيها للبيع و3893 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 46.48 ألف جنيه للبيع و46.72 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولارات للبيع و4311 دولارا للشراء.