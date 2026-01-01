سعر الذهب في منتصف التعاملات اليوم 1-1-2026

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع انتصاف تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2026 داخل محلات الصاغة.

ثبات الذهب

وأظهر سعر الذهب استقرارًا بدون أي تغيير على مستوي محلات الصاغة المصرية بدون أي تغيير .

هبوط في مساء التعاملات

وفقد سعر جرام الذهب نحو 200 جنيه في المتوسط من قيمته رغم تصاعده في تعاملات مطلع الأسبوع الجاري

تذبذب مستمر

وخلال الأسابيع الماضية فقد سعر الذهب نحو 650 جنيه من قيمته ليستكمل بذلك معدل التراجع مع بدء العام الميلادي الجديد ليصل مجمل تراجعه 850 جنيه تقريبًا .

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نح 5800 جنيه للبيع و 5830 جنيه للشراء

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب نحو 5800 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار24 الأكبر قيمة نحو 6628 جنيه للبيع و 6662 جنيه للشراء

تذبذب المعدن الأصفر

وتعرض المعدن الأصفر لحالة من التذبذب منذ الأسبوع الماضي فقد ارتفعت قيمته 250 جنيه في المتوسط ليعاود مرة أخري التراجع منذ الشهر الماضي.

الذهب يتهاوي

وفقد سعر الذهب ما يقارب من 800 جنيه في المتوسط على منذ 4 أسابيع سابقة.

سعر عيار 18اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4971 جنيه للبيع و 4997 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3866 جنيه للبيع و 3886 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 46.4 ألف جنيه للبيع و 46.64 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4310 دولار للبيع و 4311 دولار للشراء

الذهب في السوق المحلي

وشهدت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية اليوم حالة من الاستقرار النسبي، بالتزامن مع هدوء التعاملات في بداية اليوم، واستمرار حالة الترقب بين المتعاملين في السوق، سواء من جانب المستهلكين أو المستثمرين.

وجاء استقرار الأسعار مدعومًا بثبات نسبي في حركة الذهب بالبورصات العالمية، إلى جانب استقرار سعر صرف الدولار، وهو ما انعكس مباشرة على أسعار الأعيرة المختلفة داخل محال الصاغة.

ويُعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجهين البحري والقبلي، بينما يلقى عيار 18 رواجًا ملحوظًا في المحافظات السياحية، نظرًا لتنوع تصميماته وانخفاض تكلفته نسبيًا.

وفي هذا السياق، أكد متعاملون في سوق الذهب أن حالة الاستقرار الحالية قد لا تستمر طويلًا، في ظل تأثر الأسعار المحلية بأي تحركات مفاجئة في سعر الأونصة عالميًا أو تغيرات في سعر الصرف، ما يدفع المستهلكين إلى متابعة السوق عن قرب قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة قابلة للتغير على مدار اليوم، وفقًا لحركة السوق، مع اختلاف قيمة المصنعية من محل لآخر ومن محافظة لأخرى بحسب نوع المشغولات الذهبية.