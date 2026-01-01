قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
اقتصاد

سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 1-1-2026

محمد يحيي

استقر سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة الكويتية مع نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2025  بدون أي تغيير.

الذهب يستقر

وشهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية ثباتًا دون تغيير منذ مساء أمس.

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر عيار 24 اليوم

ووصل أعلى سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 42.7 دينار كويتي.

سعر عيار 22 اليوم

وبلغ سعر عيار 22 نحو 39.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 37.375 دينار كويتي.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

سعر عيار 18اليوم

ووصل أوسط سعر جرام ذهب وهو من عيار 18 نحو 32.025 دينار كويتي.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 24,9 دينار كويتي.

سعر عيار 12 اليوم

وسجل سعر عيار 12 نحو  21.35 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب اليوم

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1328 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 298.925 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر اوقية الذهب بالدولار نحو 4319 دولارا.

