سعر الذهب في الكويت مساء اليوم الخميس 1-1-2026

استقر سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة الكويتية مع نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 1-1-2025 بدون أي تغيير.

الذهب يستقر

وشهدت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية ثباتًا دون تغيير منذ مساء أمس.

سعر عيار 24 اليوم

ووصل أعلى سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 42.7 دينار كويتي.

سعر عيار 22 اليوم

وبلغ سعر عيار 22 نحو 39.15 دينار كويتي.

سعر عيار 21 اليوم

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 37.375 دينار كويتي.

سعر عيار 18اليوم

ووصل أوسط سعر جرام ذهب وهو من عيار 18 نحو 32.025 دينار كويتي.

سعر عيار 14 اليوم

وبلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 24,9 دينار كويتي.

سعر عيار 12 اليوم

وسجل سعر عيار 12 نحو 21.35 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب اليوم

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1328 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 298.925 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وبلغ سعر اوقية الذهب بالدولار نحو 4319 دولارا.