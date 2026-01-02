خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

أعرب الفنان أحمد السقا، عن استيائه من انتقاد البعض له بسخرية بعد ظهوره الاخير مع الإعلامي عمرو الليثي.

وكتب السقا عبر فيسبوك: "حسبى الله ونعم الوكيل في كل من سخر وقلل من شأنى وكذبنى فى كل كلمة وردت عن لسانى وانتم خصمائي أمام الله يوم القيامة ووداعا للسوشيال ميديا".

وفتح أحمد السقا قلبه للحديث عن أسرته وحياته الخاصة، متطرقًا إلى علاقته بأبنائه وطبيعة العلاقة الحالية مع زوجته السابقة الإعلامية مها الصغير، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي على شاشة قناة الحياة بمناسبة رأس السنة.

الأخلاق والتسامح

وأكد السقا، أن أبناءه يتمتعون بالأخلاق والتسامح، مشيرًا إلى أنه تزوج في سن صغيرة، ما جعله قريبًا منهم نفسيًا وإنسانيًا؛ وقال إن نجله ياسين ورث عنه حب الفن والخيال ودرس الإخراج، بينما تتميز ابنته نادية بالهدوء وتشبه والدته، في حين يميل حمزة إلى ممارسة الرياضة.

الأزمة الأخيرة مع زوجته

وعن الأزمة الأخيرة مع زوجته السابقة، أوضح السقا أن أبناءه يعيشون معه وأنهم بعيدون تمامًا عن أي مشكلات، مؤكدًا أن الأمور تم احتواؤها بهدوء واحترام؛ مضيفا أن ابنته تقضي وقتها بينه وبين والدتها، وأن الأولوية دائمًا لاستقرار الأبناء وحمايتهم.

وأشار السقا إلى أنه لا يعلم ما يخبئه المستقبل، فكل شيء بيد الله، لكنه يعيش حاليًا حالة من الاتزان والاستقرار، بدعم أصدقائه وحرصه الدائم على احتواء أولاده، مؤكدًا أنهم يركزون على دراستهم وحياتهم.