عقبال مليون سنة.. رسالة رومانسية من إيمي سمير غانم لزوجها بعيد ميلاده

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

ونشرت إيمي صور تجمع مع حسن وعلق قايلة :" كل سنة وأنت طيب يا حسن وعقبال مليون سنة ".



كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا والذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم، "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".

واستضاف الإعلامى بلال العربى فى حلقة من برنامج on the road ، إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية، كشفت خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.

كما تحدثت إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لا تنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.