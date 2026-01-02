قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 15 عاما على الرحيل.. تقرير التشريح يكشف أسرارا صادمة في جسد مايكل جاكسون
أعلى سعر دولار اليوم 2-1-2026
كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة
أستاذ اقتصاد: الذهب يتحول إلى خيار استثماري يجمع بين الأمان والنمو المالي
بين الإحلال والتقييم.. الري تستهدف 2700 منشأ مائي لرفع كفاءة المنظومة
تفاصيل مقـ.تل مستشار قائد الدعم السريع و5 مرافقين بغارة للجيش السوداني
أزمة أشرف داري تقترب من النهاية داخل الأهلي
تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية
زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب ميانمار
احذر.. السجن عقوبة حيازة برامج مصممة بدون تصريح من تنظيم الاتصالات
انتقام الصديق.. صبي يصور زميله عاريا وينشر الفيديو لاتهامه بالشـ.ـذوذ
انخفاض القيمة التسويقية لنجوم الدوري الإنجليزي.. ما موقف محمد صلاح؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عقبال مليون سنة.. رسالة رومانسية من إيمي سمير غانم لزوجها بعيد ميلاده

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
منار نور

احتفلت الفنانة إيمي سمير غانم بعيد ميلاد زوجها عبر حسابها الشخصي إنستجرام.

ونشرت إيمي صور تجمع مع حسن وعلق قايلة :" كل سنة وأنت طيب يا حسن وعقبال مليون سنة ".


كشفت الفنانة إيمي سمير غانم عن كيفية تعاملها مع والديها “سمير غانم ودلال عبد العزيز” فى فترة انتشار وباء كورونا والذى كان سببا فى رحيلهما.

وقالت إيمى سمير غانم، "ماشتغلتش وقت كورونا عشان خايفة عليهم يتعبوا، هم اشتغلوا وتوفوا، كنت بقفل الباب بالمفتاح وقت كورونا عشان بابا وماما ميخرجوش، وكان عندي وسواس وخوف من كورونا، وسبحان الله جالهم هما الاثنين كورونا.. أنا مرة ماما جالها إعلان خبيت الباروكة بتاعتها علشان متروحش لأني كنت خايفة عليها جدا".

واستضاف الإعلامى بلال العربى فى حلقة من برنامج on the road ، إيمى سمير غانم، عبر شاشة قناة روتانا سينما وقناة LBC اللبنانية،  كشفت خلالها لأول مرة العديد من الأسرار والكواليس، عن حياتها الفنية والشخصية خاصة بعد مجيء مولودها الثاني وكيف تغيرت حياتها.

كما تحدثت إيمى خلال حلقتها فى برنامج on the road ، عن علاقتها بالسوشيال ميديا، وأسباب ابتعادها عن التمثيل الفترة الأخيرة وتعرضها للبكاء فترات طويلة، ولحظات لا تنسى مع والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز فى فترة كورونا.

إيمي سمير غانم حسن الرداد عيد ميلاد حسن الرداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تذاكر مترو الأنفاق

بعد بيان وزارة النقل.. رسميا أسعار تذاكر مترو الأنفاق

أسعار كروت الشحن

رسميًا.. أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت اليوم 1 يناير 2026

أسعار السجائر

تزايد الطلب على التبغ المسخن .. أسعار السجائر اليوم الخميس 1 يناير 2026

تفاصيل مصرع رضيع علي يد شاب بقرية ميت عاصم بـ الدقهلية | صور

الانتقام الأعمى.. تفاصيل مصرع رضيع على يد شاب بقرية ميت عاصم بالدقهلية | صور

منحة عيد الميلاد

1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة

جثة

أنا هاخد الأجرة بطريقتي .. نهاية مأساوية لسيدة أجنبية في الجيزة

أمطار

الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

سعر الذهب

تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم الخميس 1-1-2026

ترشيحاتنا

إيمي سمير غانم

عقبال مليون سنة.. رسالة رومانسية من إيمي سمير غانم لزوجها بعيد ميلاده

نيكول سابا

نيكول سابا تتألق في حفل رأس السنة بإطلالة ذهبية بالأسكندرية

حفل روبي

روبي تُبهر جمهورها في حفل رأس السنة بـ أبو ظبي

بالصور

تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

البيض
البيض
البيض

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون

اشوى الفراخ زى المحلات .. طريقة عمل صينية الدجاج بالليمون ودبس الرمان

فراخ مشوية
فراخ مشوية
فراخ مشوية

فوائد مذهلة لنبات الكمأة مع موسم حصاده.. الذهب الصحراوي يدعم المناعة ويحمي القلب

فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية
فوائد نبات الكمأة الصحية

فيديو

تطورات حالة لقاء سويدان الصحية

ادعولي أرجع تاني.. لقاء سويدان تطمئن جمهورها وتكشف تفاصيل وعكتها الصحية

من هي نيفين القاضي

نيفين القاضي.. رحيل مذيعة "طعم البيوت" و"سيادة المواطن" عن عالمنا

علاقة أحمد السقا بأصدقائه

يا بخت اللي عنده هند.. أسرار لأول مرة يكشفها أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد