كل سنة وانتي طيبة يا دودو..إيمي سمير غانم تهنئ شقيقها دنيا بـ عيد ميلادها

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على تهنئة شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، بمناسبة عيد ميلادها الـ ٤٠ متمنية لها النجاح والسعادة.

ونشرت إيمي صورة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “كل سنة وانتي طيبة يا دودو يا طيبة”.

عيد ميلاد دنيا سمير غانم

يصادف اليوم 1 يناير عيد ميلاد الفنانة دنيا سمير غانم و التي اتمت عامها الـ40 ورغم ذلك لا يبدو عليها ولازالت تحافظ على شبابها وجمالها الطبيعي.

يذكر أن أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.