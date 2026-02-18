قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
المالية والاستثمار تؤكدان استمرار العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية طوال أيام العام
رمضان مخزون استراتيجي من الخيرات.. أستاذ بأصول الدين يكشف أهداف "نورانيات قرآنية" على صدى البلد
محافظات

وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

محمد عبد الفتاح

قام وفد من مجلس إدارة نادى القضاة ، وأيضاً من جامعة أسوان بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة .

وأثناء إستقبال المهندس عمرو لاشين للوفد نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد رئيس النادى ، ولجامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة .

أكد محافظ أسوان على إعتزازه بهذه الزيارة للمؤسسات القضائية والجامعية التى تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل.

تقديم التهنئة 

مشيداً بالدور الوطنى والقانونى البارز الذى يقوم به القضاء المصرى فى ترسيخ دعائم العدالة وصون الحقوق والحريات بإعتباره أحد أعرق مؤسسات الدولة التى تحظى بكل الإحترام والتقدير ، وأيضاً جامعة أسوان بإعتبارها شريك أساسى فى تحقيق التنمية المنشودة بالمحافظة .

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من التكاتف والتلاحم بين كافة الجهات ، لافتاً إلى أن وعى أبناء أسوان وإصطفافهم الوطنى يمثلان ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل التنفيذى بما يسهم فى تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة ، والمضى قدماً نحو إستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

