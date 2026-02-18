وفود من نادى القضاة والجامعة يهنئون لاشين بمسئولية محافظة أسوان

قام وفد من مجلس إدارة نادى القضاة ، وأيضاً من جامعة أسوان بتقديم التهنئة للمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمناسبة ثقة القيادة السياسية وتكليفه بتولى مسئولية المحافظة .

وأثناء إستقبال المهندس عمرو لاشين للوفد نادى القضاة برئاسة المستشار خالد حمد رئيس النادى ، ولجامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة .

أكد محافظ أسوان على إعتزازه بهذه الزيارة للمؤسسات القضائية والجامعية التى تعكس روح التعاون والتقدير المتبادل.

تقديم التهنئة

مشيداً بالدور الوطنى والقانونى البارز الذى يقوم به القضاء المصرى فى ترسيخ دعائم العدالة وصون الحقوق والحريات بإعتباره أحد أعرق مؤسسات الدولة التى تحظى بكل الإحترام والتقدير ، وأيضاً جامعة أسوان بإعتبارها شريك أساسى فى تحقيق التنمية المنشودة بالمحافظة .

وأشار عمرو لاشين إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مزيد من التكاتف والتلاحم بين كافة الجهات ، لافتاً إلى أن وعى أبناء أسوان وإصطفافهم الوطنى يمثلان ركيزة أساسية لدعم منظومة العمل التنفيذى بما يسهم فى تحقيق الأهداف التنموية والخدمية المنشودة ، والمضى قدماً نحو إستكمال مسيرة البناء والتنمية فى إطار الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى .