ضبط 149 قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة بسرس الليان وتحرير 7 محاضر نقص وزن بقرى شبين الكوم

تـابع اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ بيع الألعاب النارية لضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات .

حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية من مصادرة عدد (149) قطعة ألعاب نارية شديدة الخطورة مختلفة الاشكال خلال حملة تموينية مفاجئة بمدينة سرس الليان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وتحويل الموضوع للنيابة العامة لأعمال شؤنها.

وفي إطار توجيهات محافظ المنوفية بمتابعة انتظام العمل بالمخابز البلدية وضبط الأسواق والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية ، قاد اليوم الأستاذ أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية مفاجئة بمدينة شبين الكوم والقرى التابعة لها (سلكا – زوير – المصيلحة – كفر المصيلحة ) ، أسفرت حملة اليوم عن تحرير عدد ٧ محاضر نقص وزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما أسفرت الحملات التفتيشية علي مدار أربعة أيام عن تحرير:

114 محضر تمويني يوم 18 فبراير

108 محاضر تموينية يوم 17 فيراير

121 محضر تمويني يوم 16فبراير

110 محاضر تموينية يوم 15فبراير

ليصل إجمالي المحاضر خلال تلك الفترة إلى 453 محضر تمويني.

كما تم ضبط 10 شكائر دقيق بلدي مدعم و 5 طن أسمنت و7 طن ردة و10 طن حديد

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي تلاعب بالسلع المدعمة أو تداولها بطرق غير مشروعة.

ومن جانبه شدد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بعدم التهاون بما يضر بصحة وسلامة المواطنين وتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة خلال شهر رمضان الكريم والتعامل بحزم مع المخالفين .