مي عمر تثير الجدل بإطلالة جريئة في رأس السنة

حرصت الفنانة مي عمر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها .

إطلالة مي عمر



وظهرت مى عمر بإطلالة ملفتة و جريئة مرتدية فستانا باللون الاحمر القصير فوق الركبة ذات فتحة من الساق و انتعلت معه حذاء اسود ذات الكعب العالي.

وتعتمد مي عمر أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وكشفت الفنانة مي عمر العديد من أسرارها الشخصية والفنية و طريقة تعاملها مع الانتقادات التي تتعرض لها عبر السوشيال ميديا، وعلقت على قرار زوجها محمد سامي باعتزال الإخراج، خلال جلستها الحوارية، في ميدان الثقافة بمدينة جدة، ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.



وقالت مي عمر : "عارفة إني عايزة أمثل من وأنا صغيرة .. التمثيل حلمي من الطفولة .. ولما دخلت الجامعة كان صعب على أهلي أقولهم عايزة أدرس تمثيل .. بحكم إننا في مجتمع عربي .. ممكن يوافقوا تمثل بس إنك تدرس تمثيل يرفضوا .. وبيطلبوا تدرس حاجة تانية .. فاخترت أدرس إعلام حاجة قريبة من الفن"