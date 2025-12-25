أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



إطلالة أسماء إبراهيم.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

وتتميز أسماء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيض



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.





كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.