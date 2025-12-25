قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إضافة أفراد أسرتك على بطاقة التموين قبل نهاية 2025.. الشروط والخطوات
شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا
هوجو بروس: لا يمكننا التكيف بنسبة 100% أمام منتخب قوي مثل مصر
الدوائر الملغاة.. تقرير حقوقي يرصد عملية تصويت المصريين بالخارج
أزهري يوجه رسالة عاجلة للزوجات اللواتي خلعن أزواجهن
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
رنا عصمت

شاركت الإعلامية أسماء إبراهيم، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.


 إطلالة أسماء إبراهيم.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

وتتميز أسماء بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد  أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيض
 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 


 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر القصير الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of ski slope
May be an image of ski slope
May be an image of ski slope and text that says
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج اسماء إبراهيم صور اسماء ابرهيم أسماء إبراهيم تستعرض جمالها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

العدس

احترس من أضرار تناول العدس في هذه الحالات

زيادة الوزن

مش الأكل.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

ارز بالخضار

رخيصة ولذيذة .. طريقة عمل صينية الأرز بالخضار في الفرن

بالصور

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج
أسماء إبراهيم تستعرض جمالها برياضة التزلج على الثلوج

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

فيديو

شمس البارودي

شمس البارودي: بعد وفاة زوجي أصبح اهتمامي بكتاب الله والدعاء وأختم القرآن مرتين شهريًا

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد