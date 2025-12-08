إحنا متعودين.. أول رد من إيمي سمير غانم على شائعات طلاق شقيقتها دنيا

ردت الفنانة إيمى سمير غانم، على شائعات انفصال شقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم عن زوجها الإعلامى رامى رضوان، التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

وقالت إيمى سمير غانم، عبر برنامج «ET بالعربي»: «فيه صفحة مش مصرية نشرت أنهم اتطلقوا، ونفسى أبعتله رسالة أقوله أنت ليه مصمم تطلقهم والراجل قاعد فى الليفينج عادي، يعني رامي قاعد فى الريسيبشن بيتفرج على نتفليكس عادي، إنسان طبيعى وهو بيطلقهم.. ربنا يهديهم ومفيش حاجة، الناس بتحب تعمل إشاعات بس إحنا متعودين».

شائعات طلاق دنيا سمير غانم

نفى الفنان حسن الرداد -خلال تصريحات صحفية له في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي- ما تردد من شائعات حول انفصال الفنانة دنيا سمير غانم والإعلامي رامي رضوان.

وقال حسن الرداد: «مفيش الكلام ده، رامى ودنيا ربنا يحميهم، متفاهمين جدًا وسعداء جدًا مع بعض، وبنشوف الأخبار دى كلنا بنضحك.. أخبار مش حقيقية خالص».

أعمال دنيا سمير غانم

وكان أحدث أعمال دنيا سمير غانم، هو فيلم روكي الغلابة، الذي تم عرضه في السينمات مؤخرا.

الفيلم من إخراج أحمد الجندي، وتأليف كريم يوسف وندى عزت، وبطولة دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح ومحمد ثروت، بالإضافة إلى محمد رضوان وأحمد طلعت.

تدور أحداث الفيلم حول فتاة قادمة من بيئة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء المحاط بالمخاطر يلعب دوره محمد ممدوح فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه، فتواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية وفي نفس الوقت ستدخل في قصة حب مع الدكتور.