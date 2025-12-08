عمرو أديب: مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة لها

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إليها، وهذه سياسة مصرية واضحة.

وقال عمرو أديب في برنامجه «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»: «وزير الخارجية المصري أكد منذ ساعات أن معبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين».

وتابع عمرو أديب: «بلاقي ناس بتقول إن مصر هتسمح بتهجير الفلسطينيينـ وإن في اتفاق للتهجير».

وأكمل عمرو أديب: «قواتنا المسلحة متواجدة عند الحدود وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية، وقواتنا المسلحة متواجدة عند الأسلاك الشائكة؛ لحماية الحدود».

وأوضح عمرو أديب: «لازم يكون عندنا ثقة كبيرة في الدولة المصرية وموقفها الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين».