عمرو أديب: في تقديري أنا منقعدش مع إسرائيل إلا لما تقدم حاجة لمصلحة مصر والقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن موقع أكسيوس الأمريكي يتحدث عن قيام إدارة ترامب بالتمهيد لقمة بين الرئيس السيسي ونتنياهو.

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر “، :”في تقديري أنا منقعدش مع إسرائيل إلا لما تقدم حاجة لمصلحة مصر ولمصلحة القضية الفلسطينية ".

وتابع عمرو اديب :" الجانب المصري له قبول ووجود في قطاع غزة ومصر دولة قوية على حدودها على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ".

وأكمل عمرو أديب:" انا محبش اشوف الرئيس السيسي قاعد مع نتنياهو في قمة ثنائية وإحنا كشعب مصري نرفض ذلك ".

ولفت عمرو أديب:" هل نتنياهو جاي يتصور وياخد الصورة ويرجع؟.. لكن أنا كشعب عايز اشوف نتنياهو حاطط تمن والتزام للعلاقة مع مصر ".

