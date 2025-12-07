«وجوده ضرورة مش رفاهية» .. عمرو أديب يرفض فكرة إغلاق الزمالك | ماذا قال؟

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر، عن اندهاشه الشديد من تداول فكرة إغلاق نادي الزمالك في الأوساط الرياضية خلال الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن ما يُطرح حاليًا أمر لم يحدث في تاريخ كرة القدم المصرية.

وقال أديب إن المتابعين للكرة لم يسمعوا يومًا عن اقتراح «قفل نادي»، لكن المفاجأة أن بعض الجماهير والنقاد والصحفيين باتوا يكتبون صراحة أن الزمالك “يقفل خلاص”.

انتقادات لحديث «الإغلاق»

وتابع أديب باستنكار: “نادي الزمالك يقفل؟ لا، لا… أصل مش هيعرفوا يدفعوا بكرة! اللاعبين مقدمون شكاوى، وفي ديون، والأجانب راحوا، ومجلس إدارة يستقيل… يبقى نقفل النادي؟”

وأضاف أن المشكلات المالية ليست جديدة على الوسط الرياضي، وأن هناك أندية عديدة تعاني، باستثناء الأهلي الذي وصفه بأنه “النادي الملياري”، مشيرًا إلى أن الحديث عنه يحتاج حلقة كاملة.

لماذا يتعرض الزمالك لهذا الوضع؟

وسأل أديب: “إيه اللي بيحصل في الزمالك؟ وليه النادي تحديدًا هو اللي بيمر بكل ده؟”

وأوضح أن هناك أطرافًا ترى الأزمة وتلتزم الصمت، معتبرًا ذلك جزءًا من مشكلة أكبر تحتاج إلى مواجهة حقيقية، لا إلى طرح حلول عبثية مثل إغلاق مؤسسة رياضية بحجم وقيمة الزمالك.

نادي مملوك للدولة ويستحق الدعم

وأشار الإعلامي إلى أن الزمالك “ملك للدولة” بمعنى أنه مؤسسة عامة يجب الحفاظ عليها، وليس المقصود أنه “نادي الدولة” كما يصف البعض.

وأكد أن الدولة لها دور في مساندة مؤسساتها الرياضية حين تتعثر، وأن المطلوب هو التعويم والدعم وإتاحة الفرصة للنادي كي يتعافى.

وتابع: “ماشي… المجلس الحالي فشل في ملفات كتير، لا خلاف. لكن بعد الفشل لازم ندور على حلول، مش على أفكار تهد النادي.”

رسالة حاسمة لرافضي وجود الزمالك

وختم عمرو أديب رسالته بلهجة قوية، مهاجمًا كل من يطالب بإغلاق النادي:

“اللي عايز النادي يتقفل… يا رب يتقفل على صباعه ولا دراعه. الزمالك واحد من أكبر أندية مصر والمنطقة، ووجوده ضرورة مش رفاهية.”



