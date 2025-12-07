مدرب الزمالك السابق: أتابع الأبيض دائمًا.. ولديّ ذكريات لا تُنسى مع الفريق



أعرب البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، عن متابعته المستمرة لمباريات الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أن مواجهات الزمالك تحديدًا تحظى باهتمام خاص بالنسبة له.

وأوضح فييرا في حواره من قطر عبر برنامج ستاد المحور، أن فترته مع الفريق الأبيض كانت مليئة بالأسماء الكبيرة، مثل أحمد حسن ومحمد عبد الشافي، إلى جانب مجموعة مميزة من اللاعبين الذين تركوا بصمة واضحة.

وأكد فييرا أن تجربته مع الزمالك لا تزال محفورة في ذاكرته، مشيرًا إلى أن أبرز لحظاته كانت خلال مواجهة سان جورج التي شهدت دعمًا جماهيريًا عظيمًا على حد وصفه.

وأضاف أن جماهير الزمالك كانت دائمًا عنصرًا فاعلًا في نجاح الفريق، وأن الأجواء داخل النادي كانت تمنحه دافعًا قويًا لتحقيق الانتصارات.

وتحدث المدرب البرتغالي أيضًا عن تجربته مع نادي سموحة، مؤكدًا أنه قدم أداءً مميزًا مع الفريق رغم المشاكل التي حدثت خارج الملعب.

وكشف فييرا أنه كان يعمل بعقلية احترافية ولساعات طويلة يوميًا، معبرًا عن حزنه الشديد بعد رحيله، خاصة أنه شعر حينها بأنه كان يسير في الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من النجاحات.