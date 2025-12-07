لم يتقاض راتبه 3 أشهر ونصف.. وكيل «بنتايج» يكشف حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك

كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال محمود بنتايج ، لاعب فريق الزمالك، حقيقة فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك.

وقال “يوسف” في تصريحات لسهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "عقد محمود تم إلغاؤه بالأمس لسبب واضح وصريح، واللاعب لم يتقاضَ راتبه منذ ثلاثة أشهر ونصف".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك، ولم أتقاضَ نسبة 50٪ من قيمة انتقال اللاعب من سانت إيتيان إلى الزمالك".

وتابع: "أرسلنا خطابًا رسميًا، والفيفا سيتصرف في الموضوع، وجربت كل الطرق الممكنة، لكن للأسف هؤلاء الأشخاص لم يحترمونا أبدًا".

واختتم يوسف قائلاً: "أكثر ما يحزنني هو جمهور الزمالك، جمهور كبير ويستحق أفضل من ذلك، لكن للأسف هناك من يدير النادي بهذه الطريقة، وده شيء مخجل".