قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز
اليابان تطلق تحذيرات من حاملات الطائرات الصينية وتواجدها بالقرب من سواحلها
الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
«مصر لا تزال قوية».. «ميدو» يكشف أخطاء وفرص المنتخب بعد التعادل مع الإمارات بكأس العرب
تعرّضت للصلع .. رحمة حسن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن جمهورها
جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني
دعمًا لفلسطين .. الصين تتعهّد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة
بعد جلوسه على دكة البدلاء.. محمد صلاح: لا أعرف لماذا أتحمّل اللوم رغم ما قدّمته للنادي؟
ياسين منصور: «المركزي» سيتجه لخفض أسعار الفائدة خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 8 و9%
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «الست» .. شاهد
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة وتحذر من الأمطار حتى نهاية الأسبوع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لم يتقاض راتبه 3 أشهر ونصف.. وكيل «بنتايج» يكشف حقيقة فسخ عقد اللاعب مع الزمالك

بنتايج
بنتايج
رباب الهواري

كشف مسعد يوسف، وكيل أعمال محمود بنتايج ، لاعب فريق الزمالك، حقيقة فسخ تعاقد اللاعب مع نادي الزمالك.

وقال “يوسف” في تصريحات لسهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة أون: "عقد محمود تم إلغاؤه بالأمس لسبب واضح وصريح، واللاعب لم يتقاضَ راتبه منذ ثلاثة أشهر ونصف".

وأضاف: "لم أحصل على مستحقاتي من نادي الزمالك، ولم أتقاضَ نسبة 50٪ من قيمة انتقال اللاعب من سانت إيتيان إلى الزمالك".

وتابع: "أرسلنا خطابًا رسميًا، والفيفا سيتصرف في الموضوع، وجربت كل الطرق الممكنة، لكن للأسف هؤلاء الأشخاص لم يحترمونا أبدًا".

واختتم يوسف قائلاً: "أكثر ما يحزنني هو جمهور الزمالك، جمهور كبير ويستحق أفضل من ذلك، لكن للأسف هناك من يدير النادي بهذه الطريقة، وده شيء مخجل".

محمود بنتايج الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الطقس في مصر

شرم الشيخ ودهب .. أمطار رعدية وسيول تضرب محافظات سيناء | حالة الطقس

حالة الطقس

طقس مضطرب.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة وسيول مرتقبة على هذه المناطق

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

حالة الطقس غدا الأحد 7-12-2025 .. أجواء شتوية وسقوط للأمطار

صورة أرشيفية

اجازة نصف العام |التعليم: مدتها شهر لأولى و2 ابتدائي وأسبوعين لباقي الصفوف

الدواجن السردة

الدواجن السردة تقلق المصريين.. الحقيقة الكاملة تكشفها الجهات الرسمية

ضبط التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ضبط التردد الآن.. القنوات الناقلة لمباراة مصر والإمارات اليوم في كأس العرب 2025

ترشيحاتنا

وزير الاتصالات

وزير الاتصالات يزور شركة القمم المتخصصة فى تقديم حلول وخدمات التحول الرقمي

الأرصاد

حالة الطقس غدا .. أمطار ورعد يضرب هذه المدن

البابا تواضروس

حفل تخريج دفعتين من معهد الكتاب المقدس بالمعادي .. صور

بالصور

أبرزهم أسماء جلال وصبا مبارك .. نجوم الفن في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان البحر الأحمر

اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك
اسماء جلال وصبا مبارك

تمنع السرطان وتقوى البروستاتا .. ثمرة غير متوقعة تحمى من أمراض خطيرة

الرمان
الرمان
الرمان

النجم اللبناني "رامي عياش" يحيي حفل زفاف فخم بحضور نجوم الفن المصري

رامي عياش
رامي عياش
رامي عياش

منى زكي بفستان أبيض كلاسيكي مع أحمد حلمي في العرض الخاص لفيلم الست

سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي
سيد رجب واحمد حلمي ومنى زكي

فيديو

خطأ طبي يصدم رحمة حسن

خطأ طبي يهدد حياة رحمة حسن.. كواليس الإهمال في العيادات الخاصة

جميلة عزيز واشرف زكي

جميلة عزيز: في فترة انهرت ووقعت.. وأشرف زكي قالي مش هسيبك إلا لو حصلي حاجة

جميلة عزيز

بعد إصابتها بالسرطان للمرة الثانية.. جميلة عزيز: انتهيت من الكيماوي ادعولي

مصطفى قمر وزوجته

أول ظهور فني لها| مصطفى قمر وزوجته في كليب مش هاشوفك قبل طرحه ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد