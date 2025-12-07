جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني

عبّر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح نادي ليفربول، عن استيائه الشديد من جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أنّ ما يحدث يترك لديه شعورًا واضحًا بعدم التقدير رغم ما قدمه للنادي منذ انضمامه إليه.

ثلاث مباريات متتالية خارج التشكيل الأساسي

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب آيلاند روود. وكانت هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يُستبعد فيها النجم المصري من التشكيل الأساسي، وهو ما أثار علامات استفهام واسعة بين جماهير الريدز.



“هذا الأمر يؤلمني” – صلاح يروي معاناته

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال صلاح: “بعد كل ما فعلته من أجل النادي، ما يحدث يؤلمني حقًا. يمكنك أن تتخيل كيف أشعر عندما أذهب من منزلي إلى مقر التدريب دون أن أعرف ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا. أعرف النادي جيدًا، فقد قضيت هنا سنوات طويلة. وغدًا سيهاجمني جيمي كاراجر مجددًا، لكن لا مشكلة".

أرقام قياسية لا تجد التقدير

وأكد صلاح أنه قدّم لليفربول الكثير، قائلاً: “سجلت أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في هذا الجيل منذ وصولي إلى البريميرليج، ولا أظن أن هناك من سجل أو صنع أهدافًا أكثر مني خلال هذه السنوات".

وأشار إلى أنه لو كان يلعب في نادٍ آخر، لوجد دعمًا أكبر، مضيفًا أنه يشعر أنه اللاعب الوحيد الذي يمر بهذه المعاملة رغم إنجازاته.

مقارنة بهاري كين

واستشهد صلاح بمثال، قائلاً: “أتذكر حين لم يسجل هاري كين لعشر مباريات متتالية، كان الجميع يقول إنه سيعود قريبًا، بينما أنا بمجرد أن أتراجع في مباراة أو اثنتين يطالبون بأن أجلس على الدكة".

واختتم تصريحاته قائلاً إنه يبذل قصارى جهده دائمًا لمساعدة الفريق، لكنه لا يعرف ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، في إشارة توحي بإمكانية حدوث تغييرات في مستقبله داخل النادي"



