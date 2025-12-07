قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز
اليابان تطلق تحذيرات من حاملات الطائرات الصينية وتواجدها بالقرب من سواحلها
الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
«مصر لا تزال قوية».. «ميدو» يكشف أخطاء وفرص المنتخب بعد التعادل مع الإمارات بكأس العرب
تعرّضت للصلع .. رحمة حسن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن جمهورها
جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني
دعمًا لفلسطين .. الصين تتعهّد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة
بعد جلوسه على دكة البدلاء.. محمد صلاح: لا أعرف لماذا أتحمّل اللوم رغم ما قدّمته للنادي؟
ياسين منصور: «المركزي» سيتجه لخفض أسعار الفائدة خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 8 و9%
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «الست» .. شاهد
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة وتحذر من الأمطار حتى نهاية الأسبوع
رياضة

جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني

رباب الهواري

عبّر النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح نادي ليفربول، عن استيائه الشديد من جلوسه المتكرر على مقاعد البدلاء خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكدًا أنّ ما يحدث يترك لديه شعورًا واضحًا بعدم التقدير رغم ما قدمه للنادي منذ انضمامه إليه.

ثلاث مباريات متتالية خارج التشكيل الأساسي

وجلس صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة ليفربول أمام ليدز يونايتد، والتي انتهت بالتعادل 3-3 ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، في ملعب آيلاند روود. وكانت هذه المباراة هي الثالثة على التوالي التي يُستبعد فيها النجم المصري من التشكيل الأساسي، وهو ما أثار علامات استفهام واسعة بين جماهير الريدز.
 

“هذا الأمر يؤلمني” – صلاح يروي معاناته

وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال صلاح: “بعد كل ما فعلته من أجل النادي، ما يحدث يؤلمني حقًا. يمكنك أن تتخيل كيف أشعر عندما أذهب من منزلي إلى مقر التدريب دون أن أعرف ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا. أعرف النادي جيدًا، فقد قضيت هنا سنوات طويلة. وغدًا سيهاجمني جيمي كاراجر مجددًا، لكن لا مشكلة".

أرقام قياسية لا تجد التقدير

وأكد صلاح أنه قدّم لليفربول الكثير، قائلاً: “سجلت أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في هذا الجيل منذ وصولي إلى البريميرليج، ولا أظن أن هناك من سجل أو صنع أهدافًا أكثر مني خلال هذه السنوات".

وأشار إلى أنه لو كان يلعب في نادٍ آخر، لوجد دعمًا أكبر، مضيفًا أنه يشعر أنه اللاعب الوحيد الذي يمر بهذه المعاملة رغم إنجازاته.

مقارنة بهاري كين

واستشهد صلاح بمثال، قائلاً: “أتذكر حين لم يسجل هاري كين لعشر مباريات متتالية، كان الجميع يقول إنه سيعود قريبًا، بينما أنا بمجرد أن أتراجع في مباراة أو اثنتين يطالبون بأن أجلس على الدكة".

واختتم تصريحاته قائلاً إنه يبذل قصارى جهده دائمًا لمساعدة الفريق، لكنه لا يعرف ما الذي سيحدث خلال الفترة المقبلة، في إشارة توحي بإمكانية حدوث تغييرات في مستقبله داخل النادي"


 

