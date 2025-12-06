مصرع 18 مهاجرا في غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية

قـ.ـتل ما لا يقل عن 18 شخصًا في حادث غرق مأساوي لقارب كان يقل مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية لجزيرة كريت اليونانية، وفق ما أعلنته هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية اليونانية اليوم السبت.

ووقع الحادث على بعد نحو 26 ميلاً بحريًا (48 كيلومترًا) جنوب مدينة إيرابيترا، حيث انقلب القارب في ظروف لم تتضح بعد.

وتمكنت فرق خفر السواحل من إنقاذ شخصين كانا يكافحان للبقاء في مياه البحر، بينما تواصلت عمليات البحث والإنقاذ لانتشال الضحايا.

وأفاد خفر السواحل بأن زوارق الدورية تواصل تمشيط المنطقة، في وقت فُتح فيه تحقيق رسمي لمعرفة ملابسات غرق القارب وأسباب الحادث.