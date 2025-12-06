قاض فيدرالي: إدارة ترامب تجاوزت سلطتها في احتجاز مهاجرين بـ جوانتانامو



أصدر قاض فيدرالي حكما يقضي بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاوزت سلطتها في احتجاز المهاجرين بقاعدة جوانتانامو قبل ترحيلهم بحسب ماذكرت صحيفة نيويورك تايمز .

وكان محامو الحقوق المدنية في وقت سابق رفعوا دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، لمنع نقل 10 مهاجرين محتجزين في الولايات المتحدة إلى قاعدة جوانتانامو في كوبا.

ويعتبر هذا ثاني طعن قانوني لهم ضد خطط احتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك بهدف ترحيلهم.

وتنطبق الدعوى الاتحادية الأخيرة فقط على عشرة رجال يواجهون النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا.

وعلى غرار الدعوى السابقة التي رفعها نفس المحامون للمطالبة بالوصول إلى مهاجرين محتجزين بالفعل هناك، فقد تم رفع القضية في واشنطن بدعم من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.

وتم نقل ما لا يقل عن 50 مهاجرا إلى جوانتانامو، ويعتقد محامو الحقوق المدنية أن العدد قد ارتفع الآن إلى حوالي 200 شخص.

وأشاروا إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي تحتجز فيها الحكومة أجانب على أساس تهم الهجرة المدنية في جوانتانامو، وهي القاعدة التي كانت تُستخدم لعقود بشكل أساسي لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات 11 سبتمبر 2001.