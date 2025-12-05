عودة المياه إلى بعض المناطق في مدينة 6 أكتوبر الجديدة

أعلن جهاز مدينة ٦ أكتوبر الجديدة استكمال أعمال الإصلاح والصيانة التي جرت خلال الساعات الماضية، مؤكداً الانتهاء التام من جميع الأعمال اللازمة لمعالجة المشكلة التي تسببت في تأثر خدمات المياه بعدد من المناطق.

وأوضح الجهاز أنه تم البدء الفعلي في ضخ المياه داخل الشبكات الرئيسية، ويجري حالياً العمل على استقرار الضغوط تدريجيًا لضمان عودة الخدمة بكامل طاقتها إلى مختلف المناطق المتضررة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت الجهات المسؤولة أن فرق الطوارئ التابعة للجهاز عملت على مدار الساعة لإنهاء الأزمة في أسرع وقت، مشيرة إلى أن الموقف كان خارجًا عن الإرادة وتم التعامل معه بشكل فوري لضمان استعادة الخدمة في الوقت المحدد.

ووجه الجهاز الشكر للسكان على تفهمهم، مؤكدًا استمرار المتابعة حتى عودة المياه بشكل طبيعي بالكامل.