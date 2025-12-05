ناد أوروبي يسعى لضم محمد صلاح خلال الانتقالات الشتوية

تشهد الفترة الأخيرة تصاعدًا واضحًا في التكهنات حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، بعد خروجه المتكرر من التشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب آرني سلوت، ما فتح الباب أمام احتمالات رحيله في يناير المقبل أو بنهاية الموسم.

أفادت تقارير صحفية بأن نادي جالطة سراي التركي يدرس بجدية التقدم بعرض رسمي لضم محمد صلاح خلال الميركاتو الشتوي، مستفيدًا من وضعه الحالي داخل ليفربول وتراجع مشاركاته في الأسابيع الأخيرة.

وتشير التقارير إلى أن النادي التركي يقيم صفقة تتضمن عقدًا كبيرًا للنجم المصري، بدعم من شركاء تجاريين، في خطوة تعكس رغبة جالطة سراي في تعزيز مشروعه الرياضي بأسماء ذات ثقل عالمي قبل خوض الأدوار الإقصائية الأوروبية.

جاء تصاعد اهتمام جالطة سراي بعد مواجهة الفريقين في دوري أبطال أوروبا سبتمبر الماضي، إضافة إلى استراتيجية النادي التركي في ضم لاعبين أصحاب جماهيرية وتأثير تسويقي واسع.

وترى إدارة النادي أن التعاقد مع صلاح سيمنحه دورًا قياديًا مباشرة داخل الفريق، في أجواء تنافسية اعتاد اللاعب على التألق فيها.

تشير المعلومات إلى أن ليفربول أكثر انفتاحًا من السابق بشأن مناقشة مستقبل صلاح، خاصة إذا وصل عرض مناسب.

وتقدر القيمة التي قد يتحرك بها جالطة سراي بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، مع انتظار موقف اللاعب نفسه من خطوة الانتقال في هذا التوقيت.

نجاح انتقال صلاح إلى جالطة سراي في يناير يعتمد على 3 عوامل أساسية، موافقة ليفربول على التفاوض ، وقدرة جالطة سراي على تقديم عرض رسمي مقبول، الامر يتوقف ايضا علي رغبة اللاعب في بدء مرحلة جديدة داخل أوروبا.

حتى الآن، لا توجد قرارات نهائية، لكن المؤشرات تؤكد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل صلاح داخل القارة الأوروبية.