أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

تزايدت خلال السنوات الأخيرة موضة الاعتماد على الأظافر الاصطناعية للحصول على مظهر جمالي سريع.

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

وهناك بعض المخاطر الصحية قد تواجه النساء اللواتي يستخدمن الأظافر الأصطناعية لفترات طويلة، بسبب المواد الكيميائية المستخدمة في التركيب والإزالة وتأثيرها المباشر على صحة الأظافر والجلد المحيط بها، وفقا لما نشر في موقع Healthlin، وتشمل:

ـ إضعاف الأظافر الطبيعية:

والتعرض المستمر لمواد الأكريليك والمواد اللاصقة يؤدي إلى ترقق الأظافر الطبيعية ويجعلها سهلة التكسر.

ـ التهابات فطرية وبكتيرية:

ويمكن أن تتكون فجوات بين الظفر الطبيعي والاصطناعي، تسمح بتراكم الرطوبة ونمو الفطريات المسببة للالتهاب.

ـ حساسية من المواد الكيميائية:

يحذر متخصصون من أن المواد المستخدمة في التثبيت، مثل “ميثاكريلات”، وقد تسبب ردود فعل تحسسية تشمل احمرارًا وحكة وتورمًا حول الأظافر.

ـ جفاف وضعف الجلد المحيط بالظفر:

والاعتماد المتكرر على مزيلات الأظافر مثل الأسيتون يسبب جفافًا شديدًا للجلد وتشققه.

ـ تلف دائم في قاعدة الظفر:

وقد تضر الإزالة الخاطئة أو المتكررة قد تضر بقاعدة الظفر، ما يؤدي لنمو غير طبيعي أو هشاشة طويلة الأمد.

ـ زيادة خطر الالتهابات المؤلمة:

تؤدي الأدوات غير المعقمة أو التطبيق غير المهني إلى دخول البكتيريا تحت الظفر وحدوث التهابات قد تحتاج لتدخل طبي.