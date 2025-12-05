قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاب ناس يتخانقوا قدام كباريه المعادي .. تفاصيل صادمة في أزمة عصام صاصا
ترامب: بيليه أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم.. وكنت حريصا على متابعته وأنا شاب
اسم مسيحي في وظائف الأوقاف يثير جدلاً .. و«الوزارة» تحسم الجدل
40 ألف جنيه تشتري شبكة .. شعبة الذهب توجه نصيحة للمقبلين على الزواج
هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة
إنفانتينو: 104 مباريات في شهر.. و7 ملايين متفرج في الملاعب
ترامب يفوز بأول جائزة فيفا للسلام ويُشيد بالمبيعات القياسية لتذاكر مونديال 2026
انخفاض في درجات الحرارة .. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت
موعد إعلان نتيجة الـ19 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب وإعادة إطسا بالفيوم
بجوائز 13 مليون جنيه.. الأوقاف تطلق المسابقة العالمية للقرآن الكريم .. غداً
قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

مرتبات شهر ديسمبر 2025
مرتبات شهر ديسمبر 2025
عبد العزيز جمال

في تطور يترقبه ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، أعلنت وزارة المالية رسميًا موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة التي أقرتها الحكومة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المطبقة منذ يوليو الماضي، وذلك في خطوة تستهدف دعم العاملين.

 وتأتي هذه الزيادة استمرارًا لسياسة الدولة في تحسين مستويات الدخل والارتقاء بالأوضاع المعيشية، إلى جانب تنظيم عمليات الصرف بما يضمن سهولة الحصول على المرتبات دون زحام أو تكدس.

زيادة المرتبات

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 سيبدأ رسميًا يوم 24 من الشهر نفسه، على أن يستمر الصرف لمدة 5 أيام متتالية، وذلك للعاملين في الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية. 

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الجدول يأتي لضمان تنظيم عملية الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصرف الآلي خلال الأيام الأولى من موعد المرتبات.

أماكن صرف المرتبات وآلية الحصول عليها

أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر ديسمبر سيكون متاحًا عبر عدة قنوات، تشمل فروع البنوك المختلفة، ومكاتب البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات. 

ودعت الموظفين إلى عدم التكدس أمام ماكينات الصرف الآلي لضمان انسيابية العملية والحفاظ على السلامة العامة، مؤكدة أن جميع الماكينات سيتم تغذيتها بالسيولة اللازمة على مدار الأيام المخصصة للصرف.

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. صرف مرتبات فبراير 2025 للعاملين في الحكومة هذا الموعد

تفاصيل زيادة المرتبات في 2025

أشارت وزارة المالية في بيانها إلى أن زيادة المرتبات التي بدأ تطبيقها في يوليو الماضي تمثل جزءًا من حزمة دعم موسعة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن العاملين.

وأوضحت أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 7000 جنيه للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، فيما تتراوح الزيادة الشهرية بين 1100 و1600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة شملت أكثر من خمسة ملايين موظف، وشكلت دعمًا مباشرًا لتحسين مستوى المعيشة، بالتزامن مع استمرار الحكومة في إجراءاتها لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.

تنظيم الصرف وضمان السيولة

شدّدت وزارة المالية على أن عملية صرف المرتبات ستتم وفق جدول زمني مُحكم، مع توفير السيولة الكاملة في البنوك وماكينات الصرف، وذلك لضمان سلاسة العملية وتلبية احتياجات المواطنين دون تأخير.

 كما أكدت أن هذا التنظيم يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم خدمات مالية أكثر كفاءة ومرونة.

جددت الوزارة دعوتها للمواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المُعلنة وتجنب التزاحم، مع إمكانية استخدام أكثر من وسيلة للصرف لتخفيف الضغط، خاصة في الأيام الأولى من الإتاحة.

صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 أماكن صرف المرتبات تفاصيل زيادة المرتبات في 2025 الحد الأدنى للأجور وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ بمكتبة الشروق: الأطفال يقرأون للأديب العالمي من زاوية جديدة

ياسر أبو شباب

مقتل ياسر أبو شباب يشعل الجدل في غزة.. تصريحات مثيرة وصدام عشائري ينتهي بإعلان من أنهى حياته

فتاوى

فتاوى| كيف يتمثل الشيطان في صورة الله ولا يتمثل في هيئة النبي؟.. لماذا اتسم الله بالحق وليس الحقيقة؟.. الأزهر للفتوى يوضح منزلة وثواب من يخدم الضعفاء ويرعى المحتاجين

بالصور

7 علامات لـ التفكير المفرط والقلق المستمر | تفاصيل

علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن
علامات اضطراب القلق المزمن

أضرار خفية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة.. لن تتوقعينها

أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة
أضرار صحية لوضع الأظافر الاصطناعية لفترات طويلة

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

المبادرة
المبادرة
المبادرة

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر
أفضل الزيوت الطبيعية لنمو الشعر

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد