رسمياً.. جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد أخر زيادة

انطلقت اليوم الاثنين عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 للموظفين والعاملين بالقطاع الإداري بالدولة، بعد بيان وزارة المالية وعرض جدول صرف مرتبات نوفمبر على مدار الايام الثلاثة المقبلة.



صرف مرتبات شهر نوفمبر اليوم

بدأت وزارة المالية، اليوم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 لـ العاملين في الدولة، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 30 نوفمبر 2025.

وأكدت المالية أن الصرف سيكون على مدار 5 أيام متتالية، حرصًا على تخفيف التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم.

أما بالنسبة لـ صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر، فمن المقرر أن يكون خلال أيام 6 و9 و10 من الشهر ذاته.

رفع الحد الأدنى للاجور 2025

في يوليو الماضي، شرعت الدولة في تنفيذ زيادات شاملة على الحد الأدنى للأجور، تراوحت قيمتها بين 1,100 و1,600 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.

وشملت الحزمة الجديدة عدة مزايا، منها العلاوة الدورية والعلاوة المقطوعة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7,000 جنيه. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من آثار التضخم وتعزيز الدعم الاقتصادي للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

جدول مرتبات شهر نوفمبر 2025

نستعرض جدول الحد الأدنى للأجور بعد تطبيق زيادة المرتبات 2025، وفقًا لأحدث التعديلات الحكومية، والتي جاءت كالتالي:

الدرجة الممتازة: ارتفعت من 12،200 جنيه إلى 13،800 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها: من 10،200 جنيه إلى 11،800 جنيه.

درجة مدير عام أو ما يعادلها: من 8،700 جنيه إلى 10،300 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها: من 8،200 جنيه إلى 9،800 جنيه.

الدرجة الثانية: من 7،200 جنيه إلى 8،500 جنيه.

الدرجة الثالثة: من 6،700 جنيه إلى 8،000 جنيه.

الدرجة الرابعة: من 6،200 جنيه إلى 7،300 جنيه.

الدرجة الخامسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

الدرجة السادسة: من 6،000 جنيه إلى 7،100 جنيه.

تفاصيل صرف مرتبات نوفمبر2025

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 24 من الشهر لـ وزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر، يوم 25 من الشهر لـ وزارات الآتية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».

- صرف مرتبات شهر نوفمبر في أيام 26، 27، 30 من الشهر لـ جميع العاملين، الذين تخلفوا عن صرف المرتبات في المواعيد المحددة