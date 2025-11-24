سعر الدولار اليوم 24-11-2025

استقر سعر الدولار في مصر داخل البنوك المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 24-11-2025.

الدولار ثابت اليوم

مع أول تعاملات اليوم، ثبت سعر الدولار أمام الجنيه دون تغيير على مستوى البنوك.

تحركات الدولار أمس

سجل سعر الدولار ارتفاعًأ طفيفًا مساء أمس بعد انتهاء العمل داخل البنوك، ليصعد بقيمة تبلغ 17 قرشًا .

ارتفاع أسبوعي

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه على مدار أسبوع نحو 34 قرشاً بعد نزيف تعرض له خلال الاسابيع الماضية.

صعود لـ الدولار

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات الأحد الموافق 23-11-2025 داخل البنوك المصرية البالغ عددها 36 بنكًأ حكومياً وخاصا.

ارتفاع الدولار

وصعد سعر الدولار أمام الجنيه مقدار 17 قرشا على الأقل بمختلف البنوك للمرة الثانية على التوالي منذ نهاية الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ آخر تحديث سجله الدولار أمام الجنيه نحو 47.57 جنيه

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في آخر اغلاق له بالبنك المركزي المصري نحو 47.57 جنيه للشراء و 57.67 جنيه للبيع

أقل سعر دولار

بلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,13 جنيه للشراء و 47,23 جنيه للبيع في البنك القاهرة الحكومي

الدولار في البنوك الأخرى

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.39 جنيه للشراء و 47,49 جنيه للبيع في بنك HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,4 جنيه للشراء و 47,5 جنيه للبيع في البنك العقاري المصري العربي

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 4748 جنيه للشراء و 47,58 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47,5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي والإسكندرية.

متوسط السعر

بلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في معظم البنوك نحو 47.56 جنيه للشراء و 47.57 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، الكويت الوطني، ميد بنك، أبوظبي التجاري،العربي الإفريقي الدولي، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، فيصل الاسلامي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنوك " سايب، التجاري الدولي CIB، بيت التمويل الكويتي، المصري الخليجي، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، التعمير والاسكان"

أعلي سعر

بلغ أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنوك " نكست، أبوظبي الأول، قطر الوطنيQNB"

توقعات التضخم

قال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بعد اعلان قرار تثبيت سعر الفائدة؛ إنه لا تزال توقعات التضخم معرضة لمخاطر صعودية عالمية ومحلية، بما في ذلك احتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية، والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات، وتجاوز آثار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات.

وأشار إلى أن هذه المخاطر تطلب متابعة دقيقة لتطورات التضخم وأثرها على مساره خلال الفترة الزمنية للتوقعات ، كما تستلزم اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي.

وأوضح البنك المركزي أنه رأي أن قرارات لجنة السياسات النقدية في تثبيت سعر الفائدة هو اتباع نهج الانتظا والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسي للبنك المركزي دون تغيير ، وهو ما يعد ملائما للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ ال توقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم .

أكد البنك المركزي ان قرارات لجنة السياسيات مستمرة في تقييم اجراءاتها على مستوي كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.

وشدد البنك المركزي أنه لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لديها لتحقيق استقرار األسعار من خالل توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام ،2026 في المتوسط.