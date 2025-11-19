قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل قرار البنك المركزي غداً.. قائمة شهادات البنك الأهلي ومصر 2025

افضل شهادات البنك الاهلي وبنك مصر
افضل شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى غداً الخميس اجتماع أسعار الفائدة وسط انقسام التوقعات بين التثبيت وخفض بنسبة 1% كحد أقصى، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ قراراً بشأن سعر الفائدة والمتوقع خفضها غداً. 

وارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر قبل قرارات البنك المركزي غداً بشأن أسعار الفائدة، حيث يلجأ الكثير من المواطنون لإدخار أموالهم في شراء شهادات استثمار والحصول على أعلى عائد شهادة في البنوك في مصر. 

نقدم لكم تفاصيل شهادات البنك الأهلي المتوفرة حالياً و كذلك شهادات بنك مصر وذلك قبل اجتماع البنك المركزي غداً .. 

مقارنة بين شهادات البنك الأهلي المصري وشهادات بنك مصر.. مين الأفضل؟
شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي

بحسب الشهادات المتوفرة في البنك الأهلي حالياً ووفقاً لنسبة الأرباح ، فتعتبر الشهادة ثابتة العائد 17% لمدة 3 سنوات هى الأعلى فى نسبة الفائدة فى البنك الأهلى المصرى، ومازال البنك مستمر فى طرحها حتى الآن.

أولاً شهادات البنك الأهلي 

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

  • مدة الشهادة: 5 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 14.5% بشكل شهري.

شهادة أمان المصريين

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وقيمة الحد الأقصى للشراء 2500 جنيه مصري.
  • نسبة العائد: 13%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.
  • نسبة العائد: 21% في السنة الأولى، 16.75% في السنة الثانية، 13.50% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 23% للسنة الأولى، 18.50% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 17% بشكل شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
  • نسبة العائد: 21.25% بشكل ربع سنوي.
ودّع الخسارة.. استثمر في شهادات بنك مصر والأهلي بعائد ناري يوصل لـ28% | المشهد اليمني
شهادات البنك الاهلي

ثانياً شهادات بنك مصر 2025

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر

 شهادة «يوماتي» 

وتصدر بعائد سنوي متغير يصل إلى 20.75%، يتم صرفه يوميًا، لمدة ثلاث سنوات.

– تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– معدل عائد متغير يصرف يومياً.

– عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

سعر العائد على الشهادة:

– عائد 20.75% سنوياً يصرف يومياً.
 

2- شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

  • تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  •  (عائد شهري بمعدل عائد تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
  • يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

3-شهادة القمة

  • تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.
  • مدة الشهادة: 3 سنوات.
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
  • معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة
  • يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

4-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

  • تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط
  • مدة الشهادة: 3 سنوات
  • الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها
  • معدل عائد متغير يصرف كل شهر
  • يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة
شهادات البنك الاهلي شهادات بنك مصر اعلى عائد شهادة في صر شهادات ادخار تخفيض الفائدة افضل شهادة ادخار في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: التعامل مع البنوك الرسمية يخضع لضوابط شرعية واضحة حدّدها العلماء

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تتصدر تصنيف شنغهاي للتخصصات البينية ضمن أفضل 2000 جامعة على مستوى العالم

حكم حرق ملابس الميت

حكم حرق ملابس الميت قبل الأربعين.. الإفتاء: حرام شرعا ويستلزم تعويض الورثة

بالصور

كارثة غير متوقعة.. احذري تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
تخزين الثوم والخبز في الثلاجة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد