قبل قرار البنك المركزي غداً.. قائمة شهادات البنك الأهلي ومصر 2025

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى غداً الخميس اجتماع أسعار الفائدة وسط انقسام التوقعات بين التثبيت وخفض بنسبة 1% كحد أقصى، حيث من المقرر أن يتم اتخاذ قراراً بشأن سعر الفائدة والمتوقع خفضها غداً.

وارتفعت معدلات البحث مؤخراً عن شهادات البنك الأهلي وشهادات بنك مصر قبل قرارات البنك المركزي غداً بشأن أسعار الفائدة، حيث يلجأ الكثير من المواطنون لإدخار أموالهم في شراء شهادات استثمار والحصول على أعلى عائد شهادة في البنوك في مصر.

نقدم لكم تفاصيل شهادات البنك الأهلي المتوفرة حالياً و كذلك شهادات بنك مصر وذلك قبل اجتماع البنك المركزي غداً ..

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر

أعلى شهادة ادخار في البنك الأهلي

بحسب الشهادات المتوفرة في البنك الأهلي حالياً ووفقاً لنسبة الأرباح ، فتعتبر الشهادة ثابتة العائد 17% لمدة 3 سنوات هى الأعلى فى نسبة الفائدة فى البنك الأهلى المصرى، ومازال البنك مستمر فى طرحها حتى الآن.

أولاً شهادات البنك الأهلي

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري

مدة الشهادة: 5 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 14.5% بشكل شهري.

شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 500 جنيه، وقيمة الحد الأقصى للشراء 2500 جنيه مصري.

نسبة العائد: 13%.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه.

نسبة العائد: 21% في السنة الأولى، 16.75% في السنة الثانية، 13.50% في السنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 23% للسنة الأولى، 18.50% للسنة الثانية، 14% للسنة الثالثة.

الشهادة البلاتينية 3 سنوات

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 17% بشكل شهري.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

نسبة العائد: 21.25% بشكل ربع سنوي.

ثانياً شهادات بنك مصر 2025

أعلى شهادة ادخار في بنك مصر

شهادة «يوماتي»

وتصدر بعائد سنوي متغير يصل إلى 20.75%، يتم صرفه يوميًا، لمدة ثلاث سنوات.

– تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط (مصريين / أجانب).

– مدة الشهادة: 3 سنوات.

– الحد الأدنى لإصدار الشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

– معدل عائد متغير يصرف يومياً.

– عائد سنوي متغير يصرف يومياً (سعر الكوريدور إيداع – 0.25%).

سعر العائد على الشهادة:

– عائد 20.75% سنوياً يصرف يومياً.



2- شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

( عائد شهري بمعدل عائد تنافسي يتناقص سنوياً خلال فترة الشهادة )

) يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

3-شهادة القمة

تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

مدة الشهادة: 3 سنوات.

الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة

يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقاً لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة

يمكن الاقتراض بضمان الشهادة

4-الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري