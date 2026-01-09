قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلغاء 300 رحلة.. الثلوج تعطل حركة الطيران في روسيا
حصن الأمان للمصريين.. 66 عامًا على وضع حجر الأساس لـ السد العالي
القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار
تيسيرات جديدة من الإصلاح الزراعي.. وقف المحاضر الجنائية ضد المنتفعين الجادين في السداد
6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة الآن | حالة الطقس اليوم
وظائف خالية برواتب تصل إلى 16 ألف جنيه.. قدم الآن
الإفراط في غسل الشعر يسبب جفاف فروة الرأس وتقصفه.. تفاصيل
مبادرة "بُناة مصر الرقمية".. بوابتك نحو الاحتراف التقني
الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا اليوم الجمعة
استعراض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر مداخل جامعة هارفارد .. تفاصيل
الظلام الدامس يضرب فرنسا وبريطانيا بسبب العاصفة غورتي
التركيبة الكاملة لمجلس النواب الجديد.. إنفوجراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشاري يحذر من تشخيص الأمراض عبر الذكاء الاصطناعي: خطر يهدد صحة المرضى

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

حذر الدكتور ناجي ألفريد ميشيل، استشاري الأمراض الباطنة، من الاعتماد على المعلومات الطبية المنتشرة عبر الإنترنت ومنصات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض أو وصف العلاج، مؤكدًا أن هذا السلوك قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المرضى.

وأوضح ميشيل، خلال مداخلته الهاتفية برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن سهولة الوصول إلى المحتوى الصحي عبر المنصات الرقمية دفعت بعض الأشخاص إلى التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مثل «شات جي بي تي»، باعتبارها بديلاً عن الطبيب، من خلال إدخال الأعراض وانتظار تشخيص ووصفة علاجية، وهو أمر خطير للغاية.

وأشار إلى أن الاعتماد الكامل على الإنترنت أو أدوات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي غير دقيق، موضحا أن دور هذه الوسائل يجب أن يقتصر على التثقيف والتوعية الصحية العامة، بينما يظل الطبيب المختص الجهة الوحيدة القادرة على التشخيص السليم بعد أخذ التاريخ المرضي وإجراء الفحص الإكلينيكي والتحاليل الطبية اللازمة.

وأكد أن إهدار الوقت في التشخيص الذاتي قد يؤدي إلى تفاقم الحالة المرضية أو ظهور مضاعفات خطيرة على المدى البعيد، مشددًا على أهمية اللجوء المباشر إلى الطبيب عند الشعور بأي أعراض صحية غير طبيعية.

الأمراض الباطنة الذكاء الاصطناعي تشخيص الأمراض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

رسميًا.. زيادة المرتبات 2025 لموظفي الحكومة في هذا الموعد

صورة ارشيفية

موجة برد قوية تقترب.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق غدا

سكن لكل المصريين

تقسيط لمدة 20 عاما.. كيفية حجز 400 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل

الراحل وائل الإبراشي

في ذكري رحيله.. وائل الإبراشي نضال القلم والشاشة في مواجهة الفساد

الأرصاد

الأقمار الصناعية ترصد غطاءً سحابيا كثيفا.. وأمطار غزيرة تضرب السواحل الشمالية الغربية

رقم موبايل مواطن

بلاغ ضد مخرجة.. والسبب رقم موبايل مواطن ظهر بالحلقة الأولى من مسلسها الشهير

زفاف ابنة منير مكرم

بأجواء عائلية.. منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته يارا

منتخب مصر

حسام حسن يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيسر ضد كوت ديفوار

ترشيحاتنا

مدير الجيم المصاب

خناقة ورصاص ودمـ.ـاء.. القصة الكاملة لإطلاق بودي جارد الرصاص على مدير جولدن جيم بالشيخ زايد.. صور

ارشيفية

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع ٢٦ يوليو بسبب المونوريل

المتهمة

قرار بشأن صانعة محتوى لقيامها بالرقص بصورة خادشة

بالصور

ترامب يشكل نظاما دوليا جديدا منطقه القوة.. وينهي مستقبل النظام العالمي متعدد الأقطاب

الرئيس ترامب
الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد