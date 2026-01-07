قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

مرضى السرطان
مرضى السرطان
اسماء محمد

تُعدّ العناية بالنفس جزءًا مهمًا من رعاية مرضى السرطان حيث تجعلهم بحالة أفضل.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كيلافند نكشف لكم الطرق التي يمكنك من خلالها الاعتناء بنفسك أثناء تلقي العلاج أو التعافي منه:

اصطحب معك صديقاً أو أحد أفراد عائلتك إلى المواعيد إن أمكن وسيساعدك ذلك في متابعة المعلومات والخيارات التي يقدمها لك مقدم الرعاية الصحية.

التخطيط المسبق لحالتك النفسية في الأيام التي تلي العلاج ويشمل ذلك طلب مساعدة إضافية، أو تحضير وجبات الطعام مسبقاً، أو الحرص على اتباع جدول زمني خفيف.

طرق فعالة لتقليل خطر سرطان البروستاتا

استشر طبيبك بشأن التغذية السليمة حتى لو لم تكن تشعر بحالة جيدة. 

اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب جسمك.

مارس الرياضة إن أمكنك ذلك ووفقًا لتوصيات طبيبك.

احرص على الاحتفاظ بأرقام الهواتف المهمة في متناول يدك فمن المفيد معرفة من تتصل به في حال حدوث أي مشكلة.

فكّر في الانضمام إلى مجموعة دعم محلية أو عبر الإنترنت.

 التواجد مع أشخاص مروا بتجربة مشابهة لتجربتك سيساعدك على اكتساب منظور أوسع ومعرفة ما يمكن توقعه.

إذا كنت قد أنهيت العلاج، فلا يزال للدعم والرعاية الذاتية دورٌ هام في المضي قدمًاو لا تتردد في طلب المساعدة أو الإرشاد وتأكد من متابعة حالتك مع مقدم الرعاية الصحية وفقًا للتوصيات.

السرطان علاج السرطان مرضى السرطان نصائح لمرضى السرطان نصائح لعلاج مرضى السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

حسام حسن

ماشية بالبركة.. لاعب الأهلي السابق يهاجم علي محمد علي

ترشيحاتنا

وزير الرياضة وعمر هشام طلعت

اتحاد الجولف يطلق عصر الاحتراف.. 13 بطولة دولية تضع مصر على قمة هرم الرياضة العالمية في 2026

مدبولي

مدبولي يتفقد عددا من أعمال تطوير المستشفيات.. غدا

الطقس في مصر

تحذيرات شديدة من الأرصاد: موجة تقلبات تضرب البلاد اعتبارا من الجمعة

بالصور

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

المزيد