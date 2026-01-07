لمرضى السرطان.. إزاي تعتني بنفسك خلال رحلة العلاج

تُعدّ العناية بالنفس جزءًا مهمًا من رعاية مرضى السرطان حيث تجعلهم بحالة أفضل.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كيلافند نكشف لكم الطرق التي يمكنك من خلالها الاعتناء بنفسك أثناء تلقي العلاج أو التعافي منه:

اصطحب معك صديقاً أو أحد أفراد عائلتك إلى المواعيد إن أمكن وسيساعدك ذلك في متابعة المعلومات والخيارات التي يقدمها لك مقدم الرعاية الصحية.

التخطيط المسبق لحالتك النفسية في الأيام التي تلي العلاج ويشمل ذلك طلب مساعدة إضافية، أو تحضير وجبات الطعام مسبقاً، أو الحرص على اتباع جدول زمني خفيف.

استشر طبيبك بشأن التغذية السليمة حتى لو لم تكن تشعر بحالة جيدة.

اشرب الكثير من السوائل للحفاظ على ترطيب جسمك.

مارس الرياضة إن أمكنك ذلك ووفقًا لتوصيات طبيبك.

احرص على الاحتفاظ بأرقام الهواتف المهمة في متناول يدك فمن المفيد معرفة من تتصل به في حال حدوث أي مشكلة.

فكّر في الانضمام إلى مجموعة دعم محلية أو عبر الإنترنت.

التواجد مع أشخاص مروا بتجربة مشابهة لتجربتك سيساعدك على اكتساب منظور أوسع ومعرفة ما يمكن توقعه.

إذا كنت قد أنهيت العلاج، فلا يزال للدعم والرعاية الذاتية دورٌ هام في المضي قدمًاو لا تتردد في طلب المساعدة أو الإرشاد وتأكد من متابعة حالتك مع مقدم الرعاية الصحية وفقًا للتوصيات.