ChatGPT يدخل عالم الصحة رسميا بميزة جديدة من OpenAI

في خطوة جديدة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، أعلنت OpenAI إطلاق ChatGPT Health، وهو تبويب مخصص داخل ChatGPT يهدف إلى مساعدة المستخدمين على فهم بياناتهم الصحية والاستعداد للتواصل مع الأطباء، دون أن يحل محل الرعاية الطبية التقليدية.

يتيح التبويب الجديد ربط السجلات الطبية وتطبيقات العافية واللياقة، ما يسمح بتقديم إجابات أكثر تخصيصا تتعلق بنتائج الفحوصات، والنظام الغذائي، والتمارين الرياضية، وخيارات التأمين الصحي.

وأكدت OpenAI أن البيانات الصحية تدار ضمن مساحة منفصلة بمعايير خصوصية وأمان مشددة، مع تحكم كامل للمستخدم في بياناته.

وأكدت الشركة أن تطوير ChatGPT Health تم بالتعاون مع مئات الأطباء حول العالم، في إطار سعيها لتقديم أداة داعمة تساعد المستخدمين على فهم أنماط صحتهم على المدى الطويل، وتعزيز جاهزيتهم للمحادثات الطبية المهمة.

وقالت فدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية للتطبيقات في OpenAI، في منشور على منصة Substack: “يمثل ChatGPT Health خطوة إضافية نحو تحويل ChatGPT إلى مساعد شخصي فائق، قادر على دعمك بالمعلومات والأدوات اللازمة لتحقيق أهدافك في مختلف جوانب حياتك”.

مساحة منفصلة للبيانات الصحية الحساسة



تعد الصحة من أكثر المجالات التي يلجأ فيها المستخدمون إلى ChatGPT، إذ تشير OpenAI إلى أن أكثر من 230 مليون شخص حول العالم يطرحون أسئلة تتعلق بالصحة والعافية أسبوعيا.

ومن أبرز مزايا ChatGPT Health إمكانية ربط تطبيقات تحتوي على بيانات المستخدم الصحية، مثل السجلات الطبية وتطبيقات العافية.

وأوضحت الشركة أن المستخدمين يمكنهم ربط تطبيقات مثل Apple Health وFunction وMyFitnessPal بشكل آمن، لمساعدتهم على فهم نتائج الفحوصات الأخيرة، والاستعداد لمواعيد الأطباء، والحصول على نصائح غذائية ورياضية، أو مقارنة خيارات التأمين الصحي وفقا لأنماط الرعاية الصحية الخاصة بهم.

وأكدت OpenAI أن ربط التطبيقات يتطلب موافقة صريحة من المستخدم، ويخضع لمراجعات إضافية للخصوصية والأمان.

ومن المقرر توسيع نطاق إتاحة الخدمة تدريجيا خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من مرحلة الاختبار، وتأتي هذه الخطوة استجابة للإقبال الواسع على استخدام ChatGPT في الاستفسارات الصحية، حيث تؤكد الشركة أن مئات الملايين حول العالم يعتمدون عليه أسبوعيا للحصول على معلومات تتعلق بالصحة ونمط الحياة.