OpenAI تدرس إدخال الإعلانات في ChatGPT لتوفير مصادر دخل إضافية

لطالما تميزت منصة ChatGPT طوال فترة وجودها بتقديم تجربة مستخدم نظيفة وخالية من الإعلانات، مما جعلها واحدة من المنصات المفضلة لدى المستخدمين، ولكن وفقا لتقارير جديدة، قد لا يستمر هذا التصميم البسيط طويلا.

وبحسب ما ذكره موقع “indiatoday”، فقد بدأت شركة OpenAI في التحضير لإدخال الإعلانات داخل منصة ChatGPT، وهو ما قد يشمل ظهور الإعلانات داخل أو حول الردود التي يتم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي في المستقبل القريب.

OpenAI تمهد لعرض الإعلانات في ChatGPT



تشير التقارير التي نشرتها The Information، إلى أن الشركة قد بدأت مناقشات داخلية حول صيغ الإعلانات المختلفة والشراكات المحتملة، وهو ما يشير إلى تحول في استراتيجية OpenAI المالية.

ففي الوقت الذي كانت الإعلانات تعتبر فكرة بعيدة، أصبحت الآن جزءا من الخيارات المحتملة لتوليد الإيرادات، إلى جانب الاشتراكات والعقود مع الشركات.

أكثر ما يثير الاهتمام في هذه المناقشات المبكرة هو إمكانية دمج الإعلانات داخل ردود ChatGPT أو عرضها بجانبها، هذا الأسلوب سيتيح للمعلنين الوصول إلى المستخدمين في اللحظة التي يكونون فيها في حاجة إلى إجابات أو توصيات، وهي لحظة ذات قيمة عالية بالنسبة للعلامات التجارية.

وإذا تم تنفيذ هذه الفكرة، فستضع OpenAI في منافسة مباشرة مع عمالقة الإعلان الرقمي مثل جوجل وميتا.

ورغم أن هذه الإعلانات قد تبدو أكثر صلة للمستخدمين، فإنها تثير أيضا تساؤلات حول تأثيرها على ثقة المستخدمين في المنصة وحياديتها.

ومن المتوقع أن تولي OpenAI اهتماما كبيرا لضمان أن هذه الإعلانات تكون شديدة الحذر في عرضها، مع التركيز على حماية تجربة المستخدم.

كما تشير التقارير إلى أن أي إعلانات قد تظهر ستكون مميزة بشكل واضح لتفادي الالتباس، كما يحتمل أن يتم دمجها بشكل طبيعي في المحادثة دون دفع ترويج عدواني.

من الناحية المالية، ينظر إلى هذه الخطوة كجزء من استراتيجية OpenAI لمواجهة التكاليف المتزايدة المرتبطة بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.

وفي حين أن الاشتراكات والعقود مع الشركات توفر دخلا ثابتا، فإن الإعلانات يمكن أن تشكل مصدر دخل كبير إذا نجحت في الوصول إلى جمهور واسع.

رغم أن الشركة لم تبدأ بعد في اختبار هذه الإعلانات بشكل علني، يبدو أن OpenAI تتخذ خطوات حذرة لتجنب أي ردود فعل سلبية من المستخدمين الذين قد يتأثرون بتغيير تجربة الاستخدام.

وتلعب الشفافية والتسمية الواضحة دورا مهما في تقبل الإعلانات، بينما يمكن أن يؤدي التنفيذ السيء إلى تدهور ثقة المستخدمين في المنصة.

حاليا، لا يزال ChatGPT خاليا من الإعلانات، لكن يبدو أن الأسس قد تم وضعها بالفعل لهذه الإعلانات في المستقبل.

وعلى الرغم من أن التغيير قد لا يحدث قريبا، إلا أن المستقبل قد يشهد تحولا كبيرا في طريقة تعامل المستخدمين مع الإعلانات الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي.