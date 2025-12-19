3 مليارات دولار.. ChatGPT يحقق إنجازا جديدا في 2025

وصلت تطبيقات ChatGPT، إلى مرحلة جديدة هذا الأسبوع بتسجيلها إنفاقا عالميا يصل إلى 3 مليارات دولار على الأجهزة المحمولة، وفقا لتقديرات مقدمي بيانات التطبيقات من Appfigures.

ووفقا لما ذكره موقع “TechCrunch” التقني، فإن هذه القيمة تمثل إجمالي الإنفاق على أجهزة iOS وأندرويد منذ إطلاق تطبيق ChatGPT في مايو 2023، عندما كان متاحا فقط على iOS.

ChatGPT يحقق 3 مليارات دولار في الإنفاق العالمي عبر الهواتف المحمولة

ما يلفت الانتباه هو أن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق حدث في عام 2025، فقد أنفق المستهلكون على التطبيق حوالي 2.48 مليار دولار في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 408% مقارنة بـ487 مليون دولار تم إنفاقها في 2024.

أما في عام 2023، وهو عام إطلاق التطبيق، فقد بلغ الإيراد 42.9 مليون دولار، قبل أن يرتفع بنسبة 1,036% ليصل إلى إجمالي عام 2024.

تعد هذه الأرقام دليلا على الزيادة الكبيرة في اعتماد المستهلكين على التطبيق مقارنة مع تطبيقات شائعة أخرى.

على سبيل المثال، استغرق تطبيق ChatGPT حوالي 31 شهرا للوصول إلى 3 مليارات دولار في الإنفاق، بينما استغرق التطبيق الرائد تيك توك 58 شهرا للوصول إلى نفس الرقم، وفقا لما ذكرته Appfigures.

مخطط إنفاق المستهلكين لـChatGPT

كما حقق ChatGPT هذا الإنجاز بسرعة أكبر من تطبيقات البث الشهيرة مثل Disney+ و HBO Max، التي استغرق الأمر منها 42 و46 شهرا، على التوالي، للوصول إلى 3 مليارات دولار.

مع ذلك، تظهر إيرادات نموذج Grok من xAI، مسار مشابه لـChatGPT مقارنة مع المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تم إطلاق Grok في أواخر 2023 للمشتركين في X Premium Plus قبل أن يصبح متاحا للجميع في العام التالي.

ولكن مقارنة بمعدل إنفاق المستهلكين عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، يأتي Grok الأقرب لمواكبة إيرادات ChatGPT بنفس الوتيرة، بمجرد أن بدأ في تحقيق الإيرادات.

ورغم أن إنفاق 3 مليارات دولار يعتبر مؤشرا كبيرا على إقبال المستهلكين، فإنه ليس الطريقة الوحيدة لقياس تبني التطبيقات للذكاء الاصطناعي أو الإيرادات المحتملة على المدى الطويل.

عملاء ChatGPT على الهواتف المحمولة يشترون اشتراكات مدفوعة مثل اشتراك ChatGPT Plus الذي يبلغ 20 دولارا شهريا، أو ChatGPT Pro الذي يبلغ 200 دولار شهريا للمستخدمين المتقدمين.

ومع ذلك، يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي تحقيق الإيرادات بطرق أخرى، بما في ذلك العروض الموجهة للمطورين، وربما قريبا، الإعلانات داخل التطبيق لـChatGPT.

وعلاوة على ذلك، أطلق ChatGPT هذا الأسبوع "متجر تطبيقات خاص به"، والذي تشير الشركة إلى أنه سيتم استثماره بطرق مختلفة في المستقبل، وفقا لمنشور على مدونتها.

من جهة أخرى، تستكشف جوجل إمكانيات تحويل نشاطها التجاري المزدهر في مجال إعلانات البحث إلى بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي، عبر إدراج الإعلانات في وضع الذكاء الاصطناعي، ورؤى الذكاء الاصطناعي، والتسوق عبر الذكاء الاصطناعي، وصفحة Discover المدعومة بشكل متزايد بالذكاء الاصطناعي، وغيرها من الابتكارات.

أما شركة أثروبيك فهي تستهدف السوق التجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 70 مليار دولار في الإيرادات بحلول عام 2028.