رئيس وزراء لبنان: نتطلع لدعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات والبناء
الصحة تحذر من استخدام المياه الساخنة في الشتاء
تنفيذ 18مشروعًا للمياه والصرف بـ273 قرية تخدم 3 ملايين مواطن في سوهاج
رذيلة أون لاين.. سقط 3 فتيات يمارسن الفحشاء في الإسكندرية | صور
بعد الاضطرابات الجوية.. مطارات دبي تعلن عودة الرحلات إلى طبيعتها
60 يوما على رمضان.. الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب غدا
المشاط: توفير التصويت الإلكتروني لانتخابات مجلسي ناديي الجزيرة والمعادي
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين
عودة الطيران الأوروبي إلى بغداد بعد انقطاع 35 عامًا
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من رحاب الجامع الأزهر
الديمقراطيون ينشرون صورًا جديدة من ممتلكات إبستين قبيل "مهلة الشفافية"
نواف: نثمن الدعم المصري للبنان لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وإنهاء الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبيعية تصيب الملايين

قال الدكتور عامر حجاج، أخصائي طب وجراحة العيون، إن طول النظر الشيخوخي يُعد حالة طبيعية تصيب جميع البشر مع التقدم في العمر، موضحًا أن السبب الرئيسي لها هو فقدان عدسة العين مرونتها تدريجيًا، ما يؤدي إلى ضعف القدرة على رؤية الأشياء القريبة.

وأشار حجاج، خلال حواره في برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه التغيرات تبدأ عادة بعد سن الأربعين، وتزداد بشكل تدريجي حتى سن الخامسة والخمسين، حيث يلاحظ الشخص صعوبة متزايدة في القراءة أو أداء الأعمال القريبة.

وأوضح حجاج أن قطرات العين الحديثة الخاصة بطول النظر الشيخوخي لا تعالج المشكلة من جذورها، لكنها تعمل على تخفيف الأعراض فقط ومنح المريض راحة مؤقتة. وأضاف أن هذه القطرات تساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة مؤقتة في الرؤية القريبة، لكنها لا تُعد بديلًا نهائيًا عن الحلول الدائمة.

وأكد أخصائي طب وجراحة العيون أن هذه القطرات ليست تجريبية، بل حصلت بالفعل على موافقات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي متاحة في الأسواق الأمريكية منذ نحو أربع سنوات، مع الإشارة إلى طرح نوع جديد منها خلال شهر ديسمبر الجاري. وشرح آلية عملها بشكل مبسط، موضحًا أنها تعمل على تصغير حجم البؤبؤ، ما يزيد من عمق الرؤية ويساعد على تحسين القدرة على القراءة عن قرب.

وأشار حجاج إلى أن فاعلية القطرات تمتد ما بين 6 إلى 8 ساعات، بينما قد تصل القطرات الأحدث إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن الحل الدائم والأبسط لطول النظر الشيخوخي يظل استخدام نظارات القراءة، خاصة لمن يقضون ساعات طويلة في العمل، بينما تُعد القطرات خيارًا مؤقتًا لمن يبحثون عن راحة قصيرة المدى دون الاعتماد المستمر على النظارات.

