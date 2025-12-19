قطرات جديدة لتخفيف الأعراض.. طول النظر الشيخوخي حالة طبية تصيب الملايين

قال الدكتور عامر حجاج، أخصائي طب وجراحة العيون، إن طول النظر الشيخوخي يُعد حالة طبيعية تصيب جميع البشر مع التقدم في العمر، موضحًا أن السبب الرئيسي لها هو فقدان عدسة العين مرونتها تدريجيًا، ما يؤدي إلى ضعف القدرة على رؤية الأشياء القريبة.

وأشار حجاج، خلال حواره في برنامج "صباح جديد"، الذي يعرض على شاشة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه التغيرات تبدأ عادة بعد سن الأربعين، وتزداد بشكل تدريجي حتى سن الخامسة والخمسين، حيث يلاحظ الشخص صعوبة متزايدة في القراءة أو أداء الأعمال القريبة.

وأوضح حجاج أن قطرات العين الحديثة الخاصة بطول النظر الشيخوخي لا تعالج المشكلة من جذورها، لكنها تعمل على تخفيف الأعراض فقط ومنح المريض راحة مؤقتة. وأضاف أن هذه القطرات تساعد الأشخاص الذين يعانون من صعوبة مؤقتة في الرؤية القريبة، لكنها لا تُعد بديلًا نهائيًا عن الحلول الدائمة.

وأكد أخصائي طب وجراحة العيون أن هذه القطرات ليست تجريبية، بل حصلت بالفعل على موافقات هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهي متاحة في الأسواق الأمريكية منذ نحو أربع سنوات، مع الإشارة إلى طرح نوع جديد منها خلال شهر ديسمبر الجاري. وشرح آلية عملها بشكل مبسط، موضحًا أنها تعمل على تصغير حجم البؤبؤ، ما يزيد من عمق الرؤية ويساعد على تحسين القدرة على القراءة عن قرب.

وأشار حجاج إلى أن فاعلية القطرات تمتد ما بين 6 إلى 8 ساعات، بينما قد تصل القطرات الأحدث إلى نحو 10 ساعات يوميًا، مؤكدًا أن الحل الدائم والأبسط لطول النظر الشيخوخي يظل استخدام نظارات القراءة، خاصة لمن يقضون ساعات طويلة في العمل، بينما تُعد القطرات خيارًا مؤقتًا لمن يبحثون عن راحة قصيرة المدى دون الاعتماد المستمر على النظارات.