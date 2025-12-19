تقوي العين والقلب والبشرة.. فاكهة شتوية تمتلك فوائد خارقة

اليوسفى من الفواكه الطبيعية التى تمتلك مذاقا مميزا، وفى نفس الوقت غنية بالفوائد الصحية، لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي وقدرتها على تعزيز المناعة.

ووفقا لما جاء فى موقع webmd نكشف لكم أهم فوائد اليوسفي الصحية.



صحة الجلد



يرتبط وجود مستويات صحية من فيتامين سي في جسمك بصحة الجلد وقد ثبت أن فيتامين سي يلعب دورًا حيويًا في كيفية إنتاج جسمك للكولاجين، وهو ما يجعل بشرتنا تبدو شابة كما ثبت أن فيتامين سي قد يمنع ويعالج تلف الجلد الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.

صحة العين

من فوائد محتوى اليوسفي العالي من فيتامين سي دعمه لصحة العين من خلال تأخير ظهور إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر وتشير الأدلة إلى أن فيتامين سي ومضادات الأكسدة الغذائية الأخرى تساعد في الحفاظ على صحة العين لفترة أطول.

صحة القلب

أظهرت دراسة استمرت خمس سنوات وشملت أكثر من 500 ألف بالغ أن تناول نصف كوب على الأقل من الفاكهة الطازجة مرة واحدة يوميًا قد يقلل بشكل ملحوظ من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكان المشاركون الذين تناولوا الفاكهة يوميًا أقل عرضة للوفاة بنسبة 33% تقريبًا بسبب النوبات القلبية أو السكتات الدماغية ويُعدّ اليوسفي خيارًا ممتازًا ضمن نظامك الغذائي اليومي.